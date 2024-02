«Si las clases no empiezan no es por falta del FONID»

(ADN).- El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, salió al cruce de las críticas opositoras por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que resolvió el Gobierno, e insistió en que no se va a revertir esa medida ya que el fondo fiduciario «murió el 31 de diciembre de 2023». En ese marco apuntó contra los gobernadores «que se comen la plata de los impuestos».

«La educación en la Argentina son 5 puntos del PBI, son 35 billones de pesos. El FONID es como mucho 350 mil millones de pesos» aseguró el libertario, quien apuntó: «Si los gobernadores no empiezan las clases les preguntaría qué hicieron».

En esta línea, aseguró con ironía que los gobernadores que se declararon en pie de guerra por el recorte de estas partidas para educación «se comen la plata de los impuestos».

Y remató: «Si las clases no empiezan no es porque falte el FONID sino porque se han gastado la plata en otra cosa que no tiene que ver con la educación. El FONID es nada comparado con el gasto en educación», expresó.

Así, Espert suma apoyos al gobierno de Javier Milei, y traza una línea de respaldos en los sectores que está por fuera de La Libertad Avanza pero comparten postulados, empujando una reconfiguración del escenario político, especialmente tras la caída de la Ley Ómnibus.