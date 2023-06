Bariloche: propuesta peronista de consulta a afiliados

(Por Fredy Rodriguez*). – Más allá de las intenciones puestas por cada uno en favor de la unidad, lo cierto es que el 16 de abril, el peronismo rionegrino no logró juntar en una sola propuesta electoral sus candidatos. Y la carga puede cabernos a los que intentamos dar respuesta desde distintas listas, debilitando objetivamente las chances de mejores resultados, pero el origen de eso y la principal responsabilidad cabe a la inexistencia de una forma de selección de candidaturas, democrática y participativa que hubiese resuelto previamente el ordenamiento de las aspiraciones de cada sector del peronismo. La decisión ya hace un tiempo del gobierno provincial (JSRN durante el mandato de Weretilnek) de eliminar las PASO, que ese mismo gobierno había impulsado! Y la decisión de autoridades del PJ de no realizar internas, son la causa central de la dispersión electoral del peronismo.

O sea, dos instrumentos que democratizan la selección de candidatos y que son dejados de lado.

Teniendo este antecedente, la lógica indica que en Bariloche debiéramos darnos un mecanismo de consulta a afiliados del PJ para la conformación de listas municipales.

Proponemos esta forma. Insistimos en que se realicen internas para elegir a quienes queremos en la Intendencia y como concejales. No vemos que haya acuerdos que logren una síntesis para que satisfaga a todos los sectores del peronismo y para no caer, en el “salvese quien pueda” y que termine habiendo el día de la elección varias ofertas llevando la misma identidad, es que formulamos y pedimos encarecidamente a las demás UBs y espacios del PJ que se pronuncien al respecto.

Hay tiempo. Hay maneras, aunque no sean formales las internas, de realizarlas con pulcritud y transparencia.

Solo es cuestión de creer en serio que siempre es mejor que opinen nuestros afiliados antes que la decisión sea tomada por un grupo dirigencial.

*Secretario General de la Unidad Básica «La 17 de Octubre»