Barileoche y el peronismo de «sálvese quien pueda»

( Por Osvaldo Mario Nemirovsci). – El peronismo rionegrino tiene posibilidades de mostrar alguna musculatura electoral en las elecciones locales que vienen. Ñorquinco, Río Colorado, Jacobacci, Huergo, Maquinchao, Sierra Grande entre otras y San Carlos de Bariloche como dato clave en virtud de la importancia de esta ciudad. Ojalá así sea. Desde las ciudades, pueblos y comunas, se puede comenzar la recuperación.

En nuestra ciudad barilochense hemos intentando superar desencuentros pasados y lograr cierta unidad de candidaturas que permitan al peronismo pelear con chances la Intendencia.

Dijimos que existían tres niveles de interpretación para ver las elecciones. Uno es que nos juntemos todos, las tres expresiones peronistas del 16 de abril sumamos 26 puntos, más el aporte de algunas UBs que no participaron en esa campaña, más espacios peronistas no PJ y así veíamos que podemos llegar a superar un 30% de votos y de esa forma ganar la elección. En ese sentido, llamamos a no discutir por 4 ó 5 lugares de concejales ya que se abría una seria posibilidad de manejar el ejecutivo municipal y “es mucho mejor prepararse para conducir la Dirección de Juntas Vecinales o estar en la Secretaría de Acción Social” que discutir solo por cuatro puestos.

La segunda alternativa era no lograr esta unidad ganadora, pero sí fortalecer una oferta electoral con la mayoría del peronismo adentro y en donde se pueda ganar, algo ya no era tan seguro pero sí se mejorarían elecciones pasadas y se aumentaría la cantidad de concejales.

Y la tercera variable era el “sálvese quien pueda”. Donde cada sector peronista y espacios afines hagan la propia, vayan con sus candidatos, se disperse el voto peronista y veamos por televisión como nuestros adversarios políticos asumen el mando municipal.

Todos hemos hablado con todos. Algunos con más énfasis y voluntad cierta de unidad y otros solo para cumplir protocolarmente. Surgieron candidaturas a la Intendencia, desde el peronismo que vimos con cierta simpatía y planteamos que se podían acompañar, pero ahora vemos que esa/os candidata/os bajan las aspiraciones y juegan asegurarse algún lugar en la lista de concejales.

No criticamos, solo es una descripción de lo que ocurre.

Ante esto, propusimos un método tan simple como posible y que seguramente nos daría una chance de unificar personería para ir a elecciones. Hacer una elección interna del peronismo, formal o informal, para la cual hay tiempo y poner en manos de la decisión de los afiliados al PJ las candidaturas. Siempre será mejor que cientos opinen antes que cuatro acomoden sus intereses.

Ofrecimos esta propuesta y no fue tomada. Parece que el ejercicio de la democracia interna es algo olvidado por muchos.

Entonces estamos en el “sálvese quien pueda”. Lamentable, no para nosotros sino para los vecinos barilochenses que deberán soportar cuatro años más de administraciones carentes de sensibilidad social, atentos a las presiones empresariales antes que a las necesidades populares y será otro turno más sin que el peronismo pueda mostrar sus calidades de gobierno.

La experiencia del 16 de abril, que asumimos con responsabilidad, que tal vez no hicimos todo lo posible por la unidad de candidaturas peronistas, debería guiarnos hoy.