Proteccionistas piden prohibir la caza de jabalí con perros

(ADN). – La Legislatura de Río Negro tiene en tratamiento un proyecto del legislador Nicolás Rochas, para prohibir la caza de jabalíes con perros y un conjunto de proteccionistas de animales de la Comarca, dio a conocer una Carta Abierta, pidiendo que se sancione una norma en ese sentido y responden a los cazadores que quieren mantener este tipo de práctica.

Para los proteccionistas no es válido el argumento esgrimido de «controlar la población de jabalíes, que es una especie foránea y al no tener depredadores naturales, ellos salen a salvar el ecosistema. A pesar que profesionales del todo el país, veterinarios, médicos de zoonosis, ingenieros agrónomos, etc les indicaron más de diez formas diferentes de control de esa población, sin necesidad de perros, experiencia que han dado resultados en otras regiones del mundo. Dicen que cuentan con el apoyo de muchos y que lo que hacen está bien».

Sostienen que «someter a los perros a un hambre extremo para que sean feroces al momento de cazar, pasados de sed, a los rayos del sol, tiritando de frio en los inviernos es maltrato animal, solo porque los señores quieren cazar».

«Esos perros mal heridos son abandonados para que mueran, porque ellos no van a gastar un centavo en atención veterinaria. Los encontramos en las cercanías de Viedma o Patagones, buscando comida, agua, sangrando, agusanados, y quienes amamos a los animales nos preguntamos ¿Quién respeta la Ley contra el maltrato animal?» afirman y agregan que «ellos, los señores que quieren cazar no respetan nada, por el contrario, presionan y amenazan para seguir adelante con esta práctica de barbaros. La Ley 14346 era de avanzada en su momento, pero en el siglo XXI tener que apelar a una carta abierta para que las autoridades que deberían aplicar la ley, tomen conciencia de sus responsabilidades y pongan freno a estos señores. ¿Y los dueños de los campos? ¿Y la sociedad? Solo miran, porque los dueños de campo tampoco pueden frenar a los cazadores, porque como no respetan nada, con o sin permiso, se meten en sus campos y no solo cazan jabalíes».

Manifestan además que «cada vez son más las personas que se involucran con la ayuda y protección de los animales. Muchos jóvenes comprenden el sufrimiento de esos seres sintientes, y todos juntos esperamos una respuesta favorable a nuestra petición».

La petición de los proteccionistas es: no a la caza con jauría. No regulen la cantidad de perros. Prohíban la utilización de perros.