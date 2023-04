Luego de la foto, Soria aclaró y respaldó a Horne

(ADN). – Tras la publicación de la foto con el candidato a gobernador de Cambia Río Negro, que generó polémica en la política provincial, previo a las elecciones del 16, María Emilia Soria explicó el encuentro en razón de “la responsabilidad política de hablar con todos, incluso con aquellos que no comulgamos, así es que durante estos tres años de gestión hablé muchas veces con la gobernadora Arabela Carreras, con otros intendentes, es la única forma que tenemos los políticos de resolver los problemas de la gente, mi reunión con Aníbal Tortoriello tiene que ver con eso, con trabajar» .

Aclaró además que Tortoriello «es referente de un espacio político que tiene legisladores provinciales, mi única esperanza es que a través del trabajo de los legisladores provinciales se pueda poner el gobierno a dialogar con todos los sectores que hoy tenemos conflictos en la provincia”.

La intendenta de Roca, habló de los problemas de seguridad, salud y el conflicto docente e indicó que «esos son los problemas de los vecinos por los que los políticos tendrían que estar preocupados y no por una foto, no gasten saliva y discusiones que no nos llevan a nada por una foto o por un encuentro, porque no los he escuchado decir nada sobre el reclamo de los trabajadores de la salud o de los docentes que no tienen salarios dignos, creo que eso realmente nos tiene que alarmar”.

Dijo también que quienes la critican “son los mismos que nos negaron la participación a los peronistas, que se fueron con los radicales y con Weretilneck, que ahora se alarman por una reunión de trabajo, yo no voy en una lista con el sello de la UCR como va La Cámpora, que vendió nuestro partido, porque no se preocupan por los problemas de los vecinos y las vecinas, hoy los padres están preocupados porque sus hijos pierden días de clases y mi preocupación como intendenta es el alarmante estado edilicio de las escuelas y comisarías, hace que vengo recibiendo notas de las escuelas y comisarías pidiéndonos que reclamemos al Consejo de Educación y al gobierno por el estado de abandono que tienen estos edificios, eso también están reclamando los trabajadores, no solo por su salarios”.

Soria destacó que “no hace falta que lo aclare, pero la foto generó mucha expectativa, ustedes saben que mi apoyo va de lleno a la lista que encabeza Silvia Horne, es peronista, yo soy peronista, cae de maduro pero a veces es necesario aclararlo».