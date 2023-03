Weretilneck: “Debemos discutir el Estado que queremos”

(ADN). – El candidato a gobernador por Juntos y actual senador nacional, dijo en Radio Raíces que los rionegrinos “debemos discutir el Estado que queremos, mirando los cambios en la sociedad y tomando en cuenta lo que dejó la pandemia y la crisis económica” y señaló que “todo tiene que ser discutido”.

Al explicar la propuesta indicó que “no tendrá mucho sentido seguir haciendo lo mismo y no digo que lo mismo está mal porque Arabela (Carreras) ha hecho un trabajo muy importante y de mucho compromiso en este tiempo, en condiciones muy adversas como una inflación del 6% mensual y la pandemia” y explicó que “que terminado esto hay que lograr un gran consenso social, que no importa de donde venga, sino que quiera aportar por Río Negro”.

En este contexto se refirió al proyecto de incorporar a planta personal contratado en el Estado y explicó que “opuse aclarando que no muchas veces -sobran los dedos de una mano- me expresé sobre una medida de gobierno” y aclaró que “el momento hace que debamos discutir el Estado que queremos, con incorporación de tecnología, más eficiente y considero que no es oportuno”.

“Sí se debe analizar y profundizar sobre seguir incorporando gente al Estado y pensar si todo se resuelve incorporando más gente” y puntualizó que “no digo que no a estos contratos, pero no puede seguir siendo automática la incorporación de personas y tiene que haber una discusión sobre lo que necesita nuestra gente”, expresó Weretilneck.

Manifestó luego que “este es un tema que queremos debatir con más tranquilidad para después de las elecciones o en su transcurso, sin ningún apuro, ni medida extrema, ni nada que perjudique, y analizar cuántos empleados hay y cuantos se necesiten”.

El gran acuerdo provincial

Alberto Weretilneck se refirió al acompañamiento del PJ y la UCR en las elecciones provinciales y explicó que “para llegar a este lugar los tres sectores hemos tenido que avanzar en un debata interno importante para entender por qué había que ampliar la propuesta a los rionegrinos” y debatir el acuerdo con empresarios, productores y trabajadores, porque se agota en la vida partidaria y hay que entender que la idea es llevar adelante una propuesta de gobierno que no sea únicamente de Juntos sino de todos”.

“En lo personal considero que para el Río Negro que viene no alcanza solo con Juntos y entiendo que debemos ser muchos más y hay que tener más variedad a lo que hay. Un ámbito, un sitio, donde todos, perteneciendo a distintos espacios, quieran aportar al Rio Negro que se viene”.

Explicó luego el senador que habrá que pensar en un nuevo proyecto educativo; en un plan integral de salud, el hidrógeno verde y las energías verdes, atentos “a los cambios y las relaciones en la sociedad, que requieren del consenso”, entre ellos mencionó la necesidad de “volver a asumir la lucha frontal contra el narcotráfico” y mencionó el caso de Cipolletti con los Montecinos. “El Estado tiene que trabajar fuerte para luchar contra el narcotráfico, no tiene que dejar de dominar la calle y en esto también necesita de un gran acuerdo”.

Por último, explicó que la idea de la necesidad de construir un amplio espacio de consensos, “fue una auto evaluación mía”, que surgió “cuando con Pedro (Pesatti) tomamos la decisión de volver” y la pregunta fue: ¿para qué? Y “surge esta posibilidad de generar un nuevo espacio que aglutine más que el espacio propio, con la idea de hacer algo distinto”

“El hecho de la definición no fue traumática ni a las apuradas, fue una consecuencia de diálogos de varios años que terminó en este gran acuerdo”, fue la conclusión final.