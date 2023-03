Weretilneck: con Albrieu «vamos a tirar juntos»

(ADN). – “Con Luis coincidimos en un proyecto de provincia integrada, en la necesidad de lograr grandes acuerdos entre todos los sectores, perdurables, para resolver los problemas de los rionegrinos. Vamos a trabajar juntos por el bien de Regina», dijo Alberto Weretilneck, candidato a gobernador provincial por Juntos, al sellar un acuerdo político con el postulante a la intendencia de esa ciudad y agregó que «hemos dialogado mucho y alcanzamos un acuerdo: vamos a apoyar la candidatura a intendente de Luis. Ambos espacios confluirán en una misma lista. Nuestro objetivo es buscar lo mejor para Villa Regina y sacar a la ciudad del lugar donde está”.

Señaló que «como todos los hombres públicos, con Luis tuvimos momentos de grandes acuerdos y otros de discrepancias. Pero tanto en la política como en las relaciones humanas, no hay relaciones que no puedan reconstruirse. Y hace un tiempo retomamos el vínculo, comenzamos a dialogar, a debatir, a intercambiar ideas” y destacó que “Regina es una de las cinco ciudades más grandes de Río Negro, es una ciudad clave para la producción y la fruticultura, es una de las ciudades más importantes. Creemos que no existe un proyecto provincial sin lo que significa Regina. La misma idea que estamos llevando a la provincia, la llevaremos a la ciudad».

Weretilneck explicó que «con Luis resolvimos no confrontar electoralmente, Juntos Somos Río Negro no llevará candidato a intendente porque vamos a acompañar la candidatura de Luis Albrieu, que se presenta con su partido municipal Compromiso por Regina y va en adhesión a la boleta verde de JSRN”.

“Hemos dialogado mucho y acordamos ir juntos en una sola lista, con candidatos de ambos espacios. Vamos a hacer una gran gestión. Desde lo personal, es un enorme desafío para ambos, creo que podemos lograr la mejor gestión provincial-municipal en la historia de Regina. Estamos muy entusiasmados, tenemos la experiencia suficiente y lo vamos a lograr, ya estamos discutiendo una agenda de temas, nos vamos a poner de acuerdo en varios puntos para sacar adelante a la ciudad”, agregó.

Finalmente afirmó que «como intendente Luis va a tener una gran gestión, la mejor de todas no tengo dudas. Le permitirá a los vecinos estar orgullosos de su ciudad y su municipio. Y para eso, es fundamental el acompañamiento del Gobierno de la Provincia. Vamos a tirar juntos para el mismo lado”.