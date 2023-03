Tolosa Paz en Bariloche con aportes millonarios

(ADN).- La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz llegó este miércoles a la ciudad para la firma de convenios por casi 100 millones de pesos. Durante la visita estuvo acompañada por la senadora nacional Silvina García Larraburu y la legisladora María Eugenia Martini, además de funcionarios del área.

La comitiva mantuvo reuniones con referentes de organizaciones sociales con las que el Ministerio tiene actualmente distintos programas en curso.

A primera hora la ministra se reunió con el intendente municipal, Gustavo Gennuso, para concretar el aporte de 25 millones de pesos, en el marco del programa de Acompañamiento en Situación de Emergencia.

La recorrida continuó en el Hogar Emaús, que se dedica a la contención de personas en situación de calle, donde se efectivizó la transferencia de más de 10 millones de pesos para su ampliación. Más tarde en la asociación Grupo Encuentro Tolosa Paz firmó sendos convenios de colaboración para la construcción de playones multideportivos en Bariloche y en Sierra Colorada – junto al intendente Fabián Pilquinao– por un monto de 36 millones de pesos.

Tolosa Paz visitó luego las instalaciones de los diferentes talleres que recibieron el programa nacional Banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social, del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por 16 millones de pesos en la fundación San José Obrero, y de 18,5 millones para el Colectivo Al Margen.

El “Banco de herramientas” es un programa creado en el inicio de la pandemia por Covid-19, cuyo objetivo es atender a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica que lleven adelante emprendimientos productivos en forma individual o asociada, mediante la entrega de insumos herramientas y equipamiento, permitiendo generar una fuente de ingresos genuinos. Es implementado en Bariloche por la asociación Activar.

La ministra dijo estar satisfecha con la coordinación de los equipos del Ministerio y las organizaciones sociales, “que permiten articular y llegar de manera rápida y eficiente a atender las situaciones de mayor vulnerabilidad que hoy tienen algunas familias de Bariloche adelantándonos a lo que es el período invernal, para aquellos que no tienen resuelta su situación de vivienda, entre otras carencias”.

Finalmente se realizó una recorrida por las instalaciones de la escuela Nehuen Peuman, donde se construyó un playón polideportivo, y del edificio del Centro de Referencia del ministerio, cedido por la administración de Parques Nacionales.

Tolosa Paz señaló que “se trata de convenios gestionados por la legisladora María Eugenia Martini y por la senadora García Larraburu, que nos permiten avanzar en una agenda de creación de oportunidades y de empleo”

“Aquí no hay magia”, subrayó la ministra, “se trata de la intervención de un Estado presente que permitió salir del trágico 2020 que fue el año de la pandemia. Si no hubiese estado el Gobierno nacional haciendo las inversiones que había que hacer, Bariloche no hubiese despegado como despegó. Se trata de hacer ese reconocimiento”, concluyó.

“Es una etapa más de un largo camino que se ha venido haciendo en silencio, con el aporte del Gobierno nacional, y el compromiso de organizaciones y referentes sociales, que le roban horas al sueño para ayudar a sostener estos programas”, destacó la legisladora María Eugenia Martini. “La visita de la ministra Tolosa Paz refrenda el acompañamiento y la decisión del Gobierno nacional de impulsar estas políticas públicas”, señaló.