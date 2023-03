Cristina consideró que hay revisar el acuerdo con el FMI

(ADN). – La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró este viernes que «ha dado muestras de pragmatismo cuando se trató de defender los intereses del país» y dijo que cree, «se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo con el FMI». Lo expresó tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), donde disertó sobre asuntos de política y economía.

En su clase magistral de hoy en la Sede Atlántica de la UNRN, de Viedma, señaló además que «no tengo una cuestión dogmática ni ideológica contra el FMI- La pandemia fue terrible. La guerra también lo es. Pero no hay catástrofe más grande para la República Argentina que el endeudamiento que se produjo en el período 2015-2019», y luego afirmó que «esto no depende de personas; depende de políticas que hagan determinadas personas. No es una cuestión personal, es una cuestión política».

La vicepresidente de la Nación fue recibida en el aeropuerto Gobernador Castello de la capital rionegrina, adonde arribó pasadas las 17.30, por la Gobernadora Arabela Carreras, el intendente Pedro Pesatti y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, mientras en el Polideportivo del Campus universitario aguardaban unas 1300 invitados y un nutrido grupo de militantes que se congregaron en las inmediaciones y que siguieron el discurso por una pantalla gigante.

Se encontraban presentes en el gimnasio legisladores el senador Martín Doñate, legisladores provinciales del bloque de UC, del Frente Grande, del Frente Renovador, del FdT, los diputados nacionales peronistas Graciela Landriscini y Pedro Dantas y los intendentes de Lamarque y presidente del PJ de Río Negro, Sergio Hernández; de Conesa, Héctor Leinecker y de Sierra Grande, Sergio Tamburrini, entre otros, además de ministros y funcionarios del gobierno provincial, de la municipalidad de Viedma y autoridades nacionales.

Al comenzar el acto y cuando Cristina Fernández subía al escenario acompañada por el rector Anselmo Torres y la vicerectora María Tapia, se anunció la llegada de la gobernadora y del intendente Pedro Pesatti, que arribaron acompañador por el senador Doñate.

Una situación discordante

Ese momento hubo silbidos y abucheos que provocaron que la Arabela Carreras abandonara su ubicación en la primera fila y se marchara del lugar, una actitud que imitaron el resto de los funcionarios provinciales que se encontraban en las primeras filas frente al escenario. Una situación discordante que no pasó inadvertida.

En ámbitos gubernamentales se calificó la actitud de los militantes que generaron esta situación, en un acto institucional, como una falta de respeto a la institucionalidad en la figura de la Gobernadora. «Es una clara muestra de intolerancia llamativamente cuando durante todo el año se conmemora el 40 aniversario del retorno de la democracia y justamente, ése era uno de los lemas del encuentro», dijo un vocero.

También se recordó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue declarada Huésped de Honor por la Provincia, y fue la propia Gobernadora Carreras quien entregó la distinción, cuando además el Gobierno de Río Negro puso a disposición todo su acompañamiento al acto, con más de 400 efectivos policiales y todo el servicio público de emergencias sanitarias SIARME.

También se consideró que si bien desde el Gobierno provincial se considera que ese pequeño grupo de militantes no representa el sentir de Río Negro, la Gobernadora representa a la institucionalidad de la provincia, y cualquier agresión a su figura significa una afrenta al pueblo de Río Negro y quedarse en el lugar donde fue vulnerada hubiese significado avalar esas conductas.

Honoris Causa

El acto se inició con palabras del rector Anselmo Torres, referidas al otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a la vicepresidenta de la Nación, entre otros fundamentos por haber firmado la resolución de creación de la Universidad Nacional del Comahue, durante su primer mandato como presidenta de la Nación.

Luego se entregó el título correspondiente, una medalla y la estola roja honorífica universitaria.

Partido judicial, FMI, hegemonía o consenso

El título de la clase magistral fue «¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política», oportunidad en que también Cristina Fernández ser refirió a la necesidad de contar con un Estado democrático constitucional y destacó que a 40 años del retorno de la democracia nos encontramos con una oposición aliada con el Poder Judicial. Cuestionó el fallo condenatorio en la denominada Causa Vialidad, «con millones de palabras y ninguna prueba».

En su alocución expresó que hay que buscar consensos y revisar el acuerdo con el FMI. «Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer», agregó.

Cristina Fernández de Kirchner, se preguntó: ¿cómo estamos a 40 años de democracia? Parece que los tres poderes no funcionan y recordó la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, sosteniendo que «restituyó a la Casa Rosada como el centro de gravedad de poder político democrático votado de la República Argentina: las decisiones las toma el Presidente».

Al terminar el acto y cuando ya dispersaba el público, en off, agradeció la presencia en el acto, mencionó su condición de patagónica y recordó la Batalla del 7 de Marzo, «cuando rechazamos a los brasileros»