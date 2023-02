Ramello pidió «no detener la marcha» de Choele Choel

(ADN). – “Definimos una visión, definimos un proyecto. Nos pusimos en marcha y nunca bajamos los brazos. Nunca abandonamos el entusiasmo y las convicciones del primer día. Jamás abandonamos los sueños”, dijo el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, al dejar inaugurado ayer el período de sesiones del Concejo Deliberante local. En la oportunidad repasó los tres años de gestión, destacó el trabajo realizado y detalló el plan de gobierno del último año de su primera gestión.

Ramello, quien irá por la reelección como jefe comunal choelense pidió a los vecinos «no detener la marcha de una ciudad que avanza a ser cada día mejor, sin retroceder y volver a los viejos errores del pasado que busca instalarse una vez más para dilapidar este presente y para hipotecar el futuro de este otro Choele que estamos construyendo juntos”.

También agradeció el apoyo recibido por la Gobernadora Arabela Carreras y los senadores Alberto Weretilneck, de Juntos y Martín Doñate, de Nos Une Río Negro.

En su discurso mostró un municipio activo, moderno y pendiente de las necesidades de la ciudad. «No nos detengamos» les pidió el intendente a los vecinos de la ciudad e insistió que “no hay que detener el crecimiento y no permitir como ciudad, que nos hagan retroceder” pidiendo continuar con este proyecto “superador y renovador. A los vecinos y vecinas les digo, no nos detengamos. Hay presente y hay futuro, hay esperanza, no retrocedamos».

La gestión

El intendente destacó la recuperación administrativa y financiera del Estado Municipal, con un municipio saneado y lejos de los endeudamientos heredados de las gestiones pasadas, presentando un sistema de modernización para reclamos on line, acercando al vecino al municipio.

Ramello lanzó su plan de obras «con un récord histórico de inversión pública para la ciudad», dijo y mencionó las gestiones realizadas para concretar las tan ansiadas rotondas de acceso de la ruta 22 a distintos barrios de la ciudad, fueron el puntapié inicial para resaltar todas obras realizadas y a futuro concretar, tales como el Paseo Costero del Barrio Villa Unión, casi finalizada, la continuación en el Barrio Maldonado, conectando a toda la ciudad de cara al rio.

En el Acceso Oeste, una nueva rotonda sumada a las anteriores a la altura de la Facultad de Medicina Veterinaria dará origen al primer corredor seguro de la ciudad, peatonal y con bicisendas, haciendo mas seguro el traslado de los estudiantes.

También, Ramello anuncio la construcción del Biocorredor de la calle Kennedy, en el Barrio Villa Unión, atacando la problemática de la lluvia y embelleciendo el barrio.

Entre otras obras de infraestructura vial y redes de la localidad el intendente destacó, los más de más de 10.000 metros lineales de cordón cuneta, 1.861 metros lineales de redes de agua, 2.045 metros lineales de cloacas, 2.261 metros lineales de red de gas, electrificación de 6.000 metros lineales de extensión de la red eléctrica y de alumbrado público y las casi 1000 luminarias led en las arterias de la ciudad.

“No se trata solo de conseguir la inversión. Se trata de optimizarla, de dirigirla y redistribuirla para cumplir el objetivo de eliminar las denominadas desigualdades espaciales.” manifestó Ramello, quien además indico el estar preparando la ciudad para un crecimiento sustentable los próximos 20 años, indicador para el anuncio de la creación de 5 nuevos Ecoparques en distintos sectores de la ciudad y su zona rural.

Tierra y vivienda, como pata fundamental de crecimiento urbanístico y la implementación del Programa Suelo Urbano completaron el plan estratégico, garantizando el acceso con nuevos lotes y viviendas y la inversión de mas de 160 millones de pesos.

En materia de seguridad, se presentaron los programas de asistencia sobre violencia de género y las instituciones que interviene, así también, el intendente resaltó el encuentro que tuvo con el Ministerio de Seguridad de la Nación para solicitar la instalación de cámaras de vigilancia en la ciudad, arcos lectores de patente en los accesos y la instalación de la Policía Federal Argentina.

“Las cosas suceden cuando hay una dirigencia política que tiene como prioridad la búsqueda del desarrollo económico y social en cada una de las regiones que conforman nuestro país. Por eso tenemos claro que no se trata solo de visiones y/o concepciones de cómo alcanzar el desarrollo de nuestras comunidades. Es fundamental que existan actores que lleven a la práctica estos conceptos y los hagan realidad” dijo Diego Ramello, agradeciendo sus gestiones a la Gobernadora Arabela Carreras y a los senadores Alberto Weretilneck y Martin Doñate.