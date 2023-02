El ex cura Zamaro será candidato a gobernador de UP

(ADN). – “Nos presentamos humildemente como una alternativa al oficialismo que destina su esfuerzo a construir poder, pero no se mueve con la misma entrega para mejorarle la vida a los rionegrinos”, dijo Rafael Zamaro, al confirmarse su candidatura como candidato a gobernador de Unidad Popular que conduce Rodolfo Aguiar, quien le ofreció la propuesta, junto a Mateo Canosa del partido SOMOS, y en los próximos días, se dará a conocer el nombre de quién lo acompañará en la fórmula por la alianza Somos Unidad Popular y Social.

Zamaro, ex cura de reconocida labor en Viedma y el Alto Valle, también se desempeñó en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

“En varias ocasiones me han llamado desde distintos espacios políticos para ser candidato, pero he tenido mis razones para decir que no. En esta etapa de mi vida, acepto el desafío de postularme a la gobernación porque la Unidad Popular se presenta humildemente como una alternativa a un oficialismo que destina su esfuerzo a construir poder, pero no se mueve con la misma entrega para mejorarle la vida a las rionegrinas y rionegrinos. Debemos encontrar otra manera de relacionarnos con la gente, con el pueblo trabajador, con las comunidades que han sido privadas de lo indispensable para vivir, crecer y desarrollarse”, expresó el candidato de UP.

A su vez, Rodolfo Aguiar, indicó que «con el Rafa aportamos algo distinto a la política rionegrina. Es un gran candidato. Va a crecer rápidamente. Se la jugó por amor. Se la jugó para formar una familia. Se la va a jugar por todos los rionegrinos”. También participó del encuentro el referente de Somos, Mateo Canosa.

Zamaro expresó además que «la UP aspira a ofrecer algo nuevo, sabiendo que lo nuevo es lo de siempre: dignidad, justicia para el pueblo, oportunidades para el comercio y la producción, convivencia funcional y pacífica para toda la ciudadanía, inclusión, servicios públicos en condiciones, respeto y escucha para todas las minorías” y agregó que “los partidos tradicionales viven una enorme crisis causada por sus dirigencias, que los alejó tremendamente del pueblo” y profundizó: “Tanto es así que, deshilachados, van detrás de uno u otro partido que les garantice apenas un puñado de cargos en el próximo período. Por eso le decimos a toda la gente de la provincia que no se queden en renegar, en no meterse, en pensar que ‘todo da lo mismo’. Acá está la Unidad Popular, para participar, involucrarse y hacer política”.

Rafael Zamaro

Luego de completar el seminario para ser cura de la Iglesia Católica, Zamaro se ordenó sacerdote en Viedma en 1985, donde realizó un reconocido trabajo en los barrios populares de la capital.

Tras cuatro años de trabajo, fue trasladado a Ingeniero Huergo en 1989 por el obispo Miguel Esteban Hesayne para oficiar de párroco en esa localidad, como así también en Cervantes y Mainqué, con visitas regulares a la Colonia Penal N°5 de General Roca.

Finalmente se apartó de las tareas pastorales a mediados de 1992 para poder conformar una familia con su pareja, con quien al día de hoy tienen dos hijas, dos hijos y un nieto. Fue durante muchos años el encargado de la agencia de colectivos en Huergo, logrando una gran relación con los vecinos de la localidad. También se desempeñó como administrativo en la Supervisión de Educación Primaria de Villa Regina, y actualmente es bibliotecario en el ESRN N° 140 de Huergo.

Siempre estuvo muy involucrado en la política local, especialmente en materia social. Su primera incursión en la política fue en 1999, cuando fue su primera candidatura a intendente por el Frente Grande. Luego de varios años, fue designado como responsable de la delegación Alto Valle de la Secretaría Derechos Humanos de Río Negro entre 2013 y 2015.

En noviembre pasado, el partido había anunciado su candidatura para intendente de Ingeniero Huergo. Su postulación para administrar el municipio se mantiene vigente ya que el cronograma electoral lo permite.