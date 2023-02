Daniel Molina candidato de Rivero en Fernández Oro

(ADN). Daniel Molina será el candidato a intendente en Fernández Oro por Primero Río Negro, que preside Ariel Rivero, quien es el candidato a la gobernación provincial para las elecciones del 16 de abril y que apoya a Javier Milei, para las nacionales de octubre.

El candidato por el partido vecinal Nuevo Oro de Fernández Oro, se sumó a la propuesta del intendente de Campo Grande, y tiene de candidato al joven empresario local del rubro inmobiliario, que actualmente es presidente del Club Fernández Oro.

Sobre esta postulación, Rivero dijo que “con Daniel nos unió el entusiasmo, las ganas de cambiar las cosas, las posibilidades de desarrollo de nuestras ciudades generando inversiones privadas en la industria del turismo, en el comercio y principalmente mano de obra para la gente del lugar y ordenar las administraciones del Estado”.

Mientras que Molina destacó que “decidí participar e involucrarme en política por el amor que le tengo a esta ciudad y la necesidad de devolver lo que esta comunidad me ha brindado y no dude en sumar nuestro aporte a Primero Río Negro, cuando encontré en Ariel a un hombre sincero, que escucha y que tiene claros objetivos indispensables como la organización, la planificación y el orden” y agregó que “hoy en día no es fácil encontrar a gente de la política que escuche y se identifique con las necesidades de sus pueblos y que quiera hacer cosas y mejorar la vida de los vecinos, en un espacio abierto, generador de oportunidades, sin distinción de colores políticos, y esa coincidencia fue suficiente para sumarme al proyecto de Primero Río Negro”.

Finalmente Rivero destacó que “hoy esta provincia y el país necesita dirigentes o gobernantes diferentes, claros, que vuelvan a generar ilusiones y esperanzas en la gente, principalmente en los jóvenes que son las grandes virtudes que tiene Javier Milei, que será el próximo presidente de todos los argentinos”.