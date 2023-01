Rechazo de UB peronistas al acuerdo con Juntos

(ADN). – «El Partido Justicialista de Río Negro no es furgón de cola de ninguna expresión política, el Partido que fundaron Perón y Evita no puede ir detrás de un partido provincial acomodaticio al gobierno de turno. Ya hemos visto como el ex gobernador Weretilneck apoyó decididamente a Macri durante toda su gestión, y fundamentalmente hizo campaña en contra del actual presidente Alberto Fernández con apoyos explícitos al macrismo. No solo desde lo gestual sino con políticas públicas como el terrible endeudamiento provincial, la depreciación del trabajo estatal, favores a los amigos del poder», de esta manera se expresaron unas 20 unidades básicas justicialistas, la mayoría vinculadas al sorismo, para rechazar el acuerdo convenido ayer entre Nos Une Río Negro y Juntos Somos Río Negro.

Este sector, que integra el Frente de Todos, que postula como candidata a la gobernación a Silvia Horne, afirmó que «los compañeros y compañeras de ninguna manera pueden acompañar este arreglo político para que unos pocos sigan manteniendo sus espacios, mucho menos cuando el acuerdo incluye aliarse con lo peor del radicalismo que gobernó durante 28 años, y pusimos fin en el año 2011 con el compañero Carlos Soria. No son los radicales de buena madera que decía el querido Gringo».

«El Partido Justicialista tiene en sus bases compañeros y compañeras decididos a tomar el bastón de mariscal como nos exige Cristina, y enfrentar al macrismo que en nuestra provincia encuentran sus dos vertientes en Cambiemos y JSRN» señaló el comunicado de las unidades básicas y «en consecuencia, rechazamos el acuerdo espurio con JSRN y lo peor del radicalismo, realizado a espaldas de los afiliadas y afiliados; y solicitamos una genuina representación en las próximas elecciones provinciales para llevar en alto las banderas del peronismo de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política para que los rionegrinos y rionegrinas puedan vivir cada día mejor»,

Suscribieron este documento la Unidad Básica General Roca; Unidad Básica tres banderas Viedma; Unidad Básica No me olvides Viedma

Unidad Básica Carlos Soria; Unidad básica Acción Peronista Cinco Saltos; Unidad Basica Acción Peronista Ing. Huergo; Unidad Básica Tres Banderas Bariloche; Unidad Básica Dr Mario del Carpio Ingeniero Jacobacci; Unidad Básica Acción Peronista Catriel; Unidad Básica Bariloche En Acción; Unidad Básica Nueva Militancia Villa Regina; Unidad Básica Evita Acción Peronista Rio Colorado; Unidad Básica «Elvira Prado» Maquinchao; Unidad Básica La Patria es el Otro de Allen; Unidad Básica Aristóbulo García Sierra Colorada; Unidad Básica «Benito Martino» de San Antonio Oeste; Agrupación Cordillera Bariloche; Agrupación Movimiento Mayo; Unidad Básica «Néstor Kirchner» de El Bolsón; Unidad Básica Fernández Oro; Movimiento la resistencia General Roca; Unidad Básica Coronel Belisle y Unidad Básica San Javier.