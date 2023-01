Horne es candidata, invitó a Casas y criticó a Doñate

(ADN).- Ayer en Cipolletti lanzó su candidatura a gobernadora junto a dirigentes de toda la provincia, legisladores, intendentes, concejales, referentes de organizaciones políticas y sociales, y militancia. Convocó a Casas y tildó a Doñate de oportunista.

La flamante candidata del Frente de Todos para las elecciones a gobernador del próximo 16 de abril agradeció la presencia de la militancia e hizo una especial mención a la ciudad de Cipolletti que “hace mucho tiempo quiere florecer, pero no la dejan ser. Elegimos esta ciudad para el lanzamiento porque apostamos a que Cipolletti florezca al igual que toda nuestra hermosa provincia”

Durante su discurso recordó una marcha que se realizó en la ciudad de Bariloche en contra de los tarifazos del gobierno macrista. Dijo que la movilización fue inmensa, y que muchos de los que la encabezaron en ese entonces hoy se encuentran formando parte del Frente de Todos.

“No es casualidad. En ese momento salimos todos desesperados porque en plena peste amarilla habían empezado los tarifazos con aumentos de hasta el 2.000 por ciento. Era el temor de casas a oscuras, de que paren las fábricas, de frenar el frío en los galpones de empaque y desenchufar a los electrodependientes. No les importaba nada, venían por todo, pero ahí estábamos juntos formando una valla de contención a la irracionalidad. También recuerdo que en esos momentos, tristes y lamentables, el reincidente gobernador W miraba para un costado y aplaudía. Nunca dijo nada, nunca levantó la voz, firmó todos los pactos fiscales y se prestó como gobernador a la visita del presidente de Estados Unidos, justo un 24 de marzo, para pasear por Bariloche. Yo me preguntaba qué pasó, qué cambió, por qué algunos que estaban con nosotros en esa marcha hoy se cruzaron de vereda. Qué le pasó al senador Claudio que ahora habla de un rionegrismo maduro y amplio; la verdad no lo entiendo, equivocó el camino y cometió un error gravísimo que fue entregar nuestro partido, el Partido Justicialista”, criticó Horne.

Dijo que todos los que cometen el error de ir con Weretilneck, no podrán salir más a disfrutar con sus vecinos ni explicarles a los hijos por qué lo hicieron. “Tiraron por la borda una construcción histórica por un pasar miserable que no creo que les dé el rédito suficiente”, remarcó.

“Hoy digo con toda la fuerza que el peronismo está vivo, que no se lo llevan puesto y menos los oportunistas. El peronismo quiere la unidad, y para eso vamos a trabajar. El diálogo y la voluntad está, y las puertas abiertas también”, expresó, haciendo alusión a que Gustavo Casas será bienvenido a formar parte del Frente si así lo desea.

“Quiero que le llegue este mensaje a todos los compañeros y compañeras de la provincia que alimentaron la idea de que otra persona puede llevar adelante estas ideas, decirles que estamos dispuestos a la unidad. Ese es nuestro mensaje principal, la unidad contra el gobierno de W”, afirmó.