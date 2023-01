Acuerdo Weretilneck-Doñate: apoyo sindical en Bariloche

(ADN). – Un conjunto de sindicatos de Bariloche expresaron su apoyo al acuerdo logrado entre los senadores rionegrinos Alberto Weretilneck (JSRN) y Martín Doñate (NURN), para confluir en un gran acuerdo provincial, en el entendimiento que «lo mejor es buscar los consensos y trabajar en conjunto para lograr objetivos comunes, necesarios para alcanzar la Justicia Social que tanto necesitamos, para vivir en armonía con la gran mayoría de las y los rionegrinos. Es lo que nos exige, lo que les debemos a la sociedad, que espera que la dirigencia Política y Sindical comprendamos lo que nos quieren decir en cada rincón donde llevamos adelante nuestra militancia».

«Los dirigentes sindicales de Bariloche, vimos desde hace un tiempo largo, como el compañero Alberto Weretilneck se erigía en la persona que aglutinaba voluntades, que recorría ciudades, pueblos y parajes, llevando soluciones hasta al último poblador rionegrino» y «sabido es que los gremios, que la inmensa mayoría, comulgamos con la ideología Justicialista, y más allá de escudos o sellos partidarios, hace más de 10 años decidimos ser parte de un gran acuerdo Provincial con Juntos Somos Río Negro (JSRN), y con la figura de Weretilneck como conductor de ese espacio pluralista».

Los gremios barilochenses destacaron que «la política nacional está en crisis. Con una grieta que parece abrirse cada vez más, con escasez de líderes, de compromiso con la palabra, con la gente y con los movimientos políticos históricos de la Argentina, cooptados por nuevas ramificaciones o sellos que han tergiversado aquellos ideales de principios o mediados del siglo pasado» y que «en ese contexto, la realidad política en Río Negro, nuestra provincia, nos pone cotidianamente grandes desafíos. Porque aquí la actualidad de las fuerzas partidarias no escapa a lo ante mencionado, ya no sólo con falta de líderes, sino de dirigentes que trabajen en el territorio, que se ocupen y preocupen por el otro. De esos, ya prácticamente no hay».

«Hoy, una década más tarde vemos este nuevo acuerdo político ente JSRN y Nos Une Río Negro (NURN), como el camino a transitar por el bienestar de todas y todos los que habitamos esta provincia. Lo celebramos y consideramos que necesitábamos estos compromisos, donde se prioriza la construcción colectiva y no las ambiciones personales. Poniéndole fin a la grieta, o por lo menos, haciendo un fuerte aporte a ese objetivo» afirmaron al tiempo que «como integrantes de la CGT Rio Negro, como vecinos y trabajadores de Bariloche en particular, pero de toda la provincia en general, felicitamos a los Cros. Senadores Weretilneck y Doñate, por hacer los que corresponde y no como en la mayoría de los casos, lo que se quiere».

Firmaron el documento: José Luis Poggi – UTEDYC Bariloche; Gabriel Prieto – Luz y Fuerza Sec. Bariloche; Julio Palavecino – Sindicato de trabajadores Panaderos Rio Negro Neuquén; Luis Barrales – Sindicato de Peones de Taxis Rio Negro; Sergio Santibáñez – Sindicato Obreros Marítimos Unidos Bariloche; José Francisco Ocampo – Sindicato de Trabajadores Madereros Rio Negro y Alfredo Obregón – Asociación Argentina de Trabajadores de la Telecomunicaciones (AATRAC).