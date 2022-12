«Nos volvimos a ilusionar»: restituyen al nieto 131

(ADN).- Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el hallazgo de un nuevo nieto, hijo de desaparecidos por la última dictadura militar. Se trata del número 131, hijo de Lucía Angela Nadín y Aldo Hugo Quevedo., secuestrados en 1977. Los detalles se dieron en un acto en la Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

«Convocamos a una conferencia para comunicar, con inmensa felicidad, una nueva restitución», expresaron las Abuelas en un comunicado y sumaron un guiño para el triunfo de la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022: «¡Ahora nos volvimos a ilusionar!».

Los padres del nieto recuperado eran oriundos de Mendoza, se conocieron en la Universidad de Filosofía y Letras de Cuyo y militaban en el ERP. Ya casados, tras la detención de un compañero de trabajo, se trasladaron a Buenos Aires. En 1977, con Lucía embarazada de dos o tres meses, fueron secuestrados.

A través de distintas investigaciones realizadas por las Abuelas, la CONADI y la familia, se pudo confirmar el embarazo, la probabilidad de que haya nacido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), e incluso el hallazgo de una persona que podía ser hija de desaparecidos. Tras la intervención del juzgado federal n° 4, a cargo de Ariel Lijo, se pudo contacar a esta persona que accedió a realizarse el estudio genético.

Este miércoles, el Banco de Nacional de Datos Genéticos confirmó que esta persona es hija de Lucía y Aldo. Así, fue restituida la identidad del nieto número 131.

«En los ultimos tiempos, y a pesar de la pandemia, seguimos trabajando día a día con esperanza y con la conviccion de que vamos a encontrar a nuestros nietos y nietas que pueden estar en cualquier lugar del mundo», remarcó Estela de Carlotto en el anuncio y detalló: «Solo en los ultimos cuatro años, dos de ellos en pandemia, se analizaron mas de 2000 personas con dudas de su identidad, por presentacion espontanea, y cerca de 400 a través de la justicia, entre ellos el ultimo nieto encontrado».

En el mismo sentido, destacó que este «es un trabajo constante, silencioso, paciente y amoroso. Pero todavía falta mucho y el tiempo lamentablemente no se detiene» por lo que recordó que debieron «despedir a queridas compañeras, muchas de ellas no pudieron concretar el merecido abrazo». Finalmente, dejó un mensaje y un pedido para toda la sociedad: «Nuestros nietos y nietas ya rondan los 45 años y seguramente son hombres y mujeres con una vida construida con su trabajos, saberes, amores, preferencias, deseos y familias constituidas. Las abuelas les decimos que queremos sumar verdad a su historia. Apelamos a la sociedad a sumarse. Cualquier dato o sospecha es suficiente para acercarse. No se guarden la información. No se queden con la duda. Rompan el silencio. Nuestros nietos y nietas están con nosotros».

En el anuncio de la conferencia de prensa, las Abuelas reflexionaron que «como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131». «Otra vez confirmamos que los casi 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada están entre nosotros, y nos volvemos a ilusionar con un 2023 con más restituciones», desearon desde la asociación.

El 13 de junio de 2019, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció en conferencia de prensa la recuperación del nieto número 130, apropiado durante la última dictadura militar. Se trata de Javier Matías Darroux Mijalchuk, quien estaba siendo buscado por su tío, Roberto Mijalchuk.

Estela de Carlotto detalló que fue el tío quien “había recibido el llamado” que anunciaba la restitución de la identidad del nieto.Javier Matías es hijo de Juan Manuel Darroux y Elena Mijalchuk, que estudiaba para contadora. Fue secuestrado cuando tenía cuatro meses y busca a un hermano o hermana.