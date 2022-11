Transferencias automáticas de Nación de octubre 2022

En el mes de octubre 2022, las transferencias automáticas de recursos de origen nacional (coparticipación, leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal) enviadas al consolidado de provincias y CABA totalizaron unos $ 677.002,4 millones, marcando así un nuevo récord de envíos en moneda corriente. En comparación con igual mes del año anterior, exhiben un incremento nominal del 106,3%, donde los envíos fueron por $ 328.209,5 millones.

Al descontar la inflación del período (estimando un alza del IPC de octubre del 6,5%), la variación real mostró una suba del 9,5%, acelerando de manera muy importante la velocidad de crecimiento respecto a los dos meses previos. Si bien se trata de la variación nominal más alta de los últimos años, la escalada inflacionaria de los últimos meses generó que la suba real sea muy superior a la de agosto y septiembre, pero no alcance los valores registrados entre mayo y julio.

Cabe destacar que la base comparativa influyó en este resultado de octubre, debido a que, en este mismo mes, pero de 2012, los envíos habían mostrado su primera caída real en catorce meses (racha de crecimiento iniciada en agosto 2020). Sin embargo, aún con eso en consideración, se trata igualmente del mejor octubre de 2017 a la fecha: contra igual mes de 2020 los envíos crecen 4,8% real; +19,7% vs. 2019; +12,5% vs. 2018 y +15,7% vs. 2017.

Comportamiento por componentes de las transferencias

Desagregando las transferencias por sus drivers, los envíos por coparticipación federal de impuestos (incluyendo los fondos de Financiamiento Educativo Ley 26.075) alcanzaron los $ 614.425,6 millones y explican el 91% del total de los envíos a las jurisdicciones. Exhiben una expansión interanual del 116,2% nominal, y del 14,8% real al descontar la inflación del período, una de las más significas de los últimos tiempos.

Dentro de la coparticipación, los envíos por impuesto a la Ganancia mostraron una gran performance, creciendo 21,4% interanual en términos reales, acelerando de manera importante respecto al mes previo. El IVA, por su parte, también tuvo una suba muy considerable, alcanzando el doble dígito (+11,0% real). Otros componentes de la coparticipación tuvieron, en cambio, desempeños negativos: los “Impuestos internos” caen 6,4% real interanual, y “Otros coparticipados”, -14,1% real interanual.

Por su parte, los drivers que componen las leyes y regímenes especiales volvieron a tener un mes de desempeños mayormente negativos: entre estos, mostraron caídas reales los recursos vinculados al Impuesto a los Bienes Personales (-26,7% real interanual), del impuesto a los Combustibles Líquidos (-40,9%) y al Monotributo (-33,3%.).

También cayeron los recursos vinculados al Régimen de Energía Eléctrica (-7,7%); por el contrario, los derivados del IVA de la Seguridad Social exhibieron subas reales (+11,0% interanual).

Por otro lado, también tuvieron caídas los recursos por compensación del Consenso Fiscal (-14,3%).

De este modo, el periodo acumulado enero-octubre de 2022 cierra con números positivos: las transferencias totales a las 24 jurisdicciones subnacionales totalizan $ 5.079.340 millones, expandiéndose 6,8% real interanual. En valores constantes, se ubican también por encima de igual período de 2020 (+15,8%), 2019 (+6,7%), 2018 (+4,8%) y 2017 (+15,1%).

Desempeño de las transferencias automáticas, por jurisdicción

En octubre, las 23 provincias argentinas y CABA exhibieron subas interanuales en términos reales, con tasas de variación real que se movieron entre pisos de 6,1% (Misiones) y 14,8% (CABA). La mayor suba de la ciudad autónoma se explica principalmente por efectos casi nulos de los débiles desempeños de las leyes especiales, ya que distrito solo participa de uno de sus componentes. Por ende, y ante una mejor performance de la coparticipación, el resultado global es considerablemente superior para este distrito. A su vez, el hecho de que las provincias del NEA se ubiquen en el fondo de la tabla responde al mayor impacto de la suba de ese IPC regional.

A su vez, el acumulado del año sostiene números positivos para los distritos, con tasas de variación real que se ubican entre el 8,4% (CABA) y el 5,9% (Misiones).

Distribución per cápita de las transferencias automáticas

Las asimetrías existentes en el esquema de reparto automáticos de fondos nacionales vigente se evidencian en el análisis per cápita de los mismos. En octubre, Tierra del Fuego y Catamarca captaron más de $ 40.000 por habitante; algo por detrás, Formosa, La Pampa y La Rioja recibieron el equivalente a más de 30 mil pesos por habitante en concepto de transferencias automáticas de recursos nacionales.

San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santiago de Estero, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro, recibieron un equivalente de entre $ 21.000 y $ 28.000 por habitante.

Luego, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Chubut, Córdoba y Mendoza recibieron entre $ 13.000 y $ 18.000 por habitante, y finalmente, la provincia de Buenos Aires y CABA captaron menos de $ 10.000 por persona.