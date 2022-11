Los rionegrinos «tenemos que estar más juntos que nunca»

(ADN). – Alberto Weretilneck, camino a una nueva candidatura a la gobernación en las elecciones del 2030, envío un mensaje de unidad al señalar que «los rionegrinos y rionegrinas tenemos que estar más juntos que nunca. El país está viviendo momentos muy difíciles, con una pobreza nunca vista en la historia de la democracia, con desempleo y una inflación que empobrece a todos los trabajadores. Y muchas de estas cosas que estamos padeciendo tienen que ver con la dificultad que tiene la dirigencia de nuestro país de poder ponerse de acuerdo”.

Este llamado fue en un acto donde Juntos Somos Río Negro congregó a más de 1000 personas en el Gimnasio Goliat de Viedma, organizado por el legislador Facundo López y que contó con la presencia de la gobernadora Arabela Carreras y el intendente de la capital, Pedro Pesatti.

“No podemos permitir que la división nacional, que la discusión de los temas nacionales se instale en Río Negro. Tenemos que dar el debate sobre las cosas nuestras, cómo lograr más empleo, cómo generar mejores oportunidades para nuestra juventud, cómo atraer inversiones para que nuestra provincia crezca, con más salud y mejor educación”, dijo el senador.

“Volver a encontrarnos” fue la consigna de la convocatoria donde Weretilneck destacó que “es una verdadera alegría poder encontrarnos, darnos un beso y un fuerte abrazo después de todo lo que nos pasó con la pandemia. Quiero darles las gracias por seguir y por estar hoy aquí” y dijo que «para nosotros es muy importante que nos acompañen todos los sectores de la vida rionegrina. Las grandes transformaciones, los cambios profundos y las grandes ideas fluyen cuando un proyecto de ciudad y de provincia escucha a todos”.

Manifestó que «en Río Negro no queremos esa división entre el pueblo y la dirigencia, entre los empresarios y los gremios. No queremos agravios, descalificaciones y violencia, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en resolver los problemas de los rionegrinos. No queremos una provincia que atrase” e instó a «estar todos juntos, con nuestras ideas pero también con nuestras diferencias, con nuestros acuerdos y nuestras divergencias, porque sabemos que los únicos que vamos a cuidar a Río Negro del ataque nacional, de la división y de la tragedia de nuestro pais, somos las mujeres y hombres rionegrinos, son los jóvenes y los más chicos, que vamos a cuidar a Río Negro”.

«Estamos realizando esta convocatoria a 2023, porque entendemos que Juntos representa a gran parte de la sociedad rionegrina pero no somos todo: hay muchísimas mujeres y hombres con otras miradas, con nuevas ideas, que pueden ayudarnos a resolver los problemas que aún no están resueltos. Pueden aportar mucho, para que Río Negro siga creciendo, con más integración, con más igualdad, con más diálogo y respeto”.

Por su parte, Facundo López expresó que «quiero agradecerle no al Senador ni al ex Gobernador, sino a mi amigo personal Alberto Weretilneck, que no sólo me da la oportunidad a mi, sino que nos da la oportunidad a todos de que hagamos lo que queremos, lo que necesitamos y de verdad que todos trabajemos porque sea posible un Río Negro más justo, más integrado, más federal y con suerte lo vamos a tener de nuevo como Gobernador en el 2023”.

a su vez, Pedro Pesatti dijo que «un político solo justifica su razón de ser si tiene todos sus compromisos puestos en integrar y unir a su pueblo, eso lo hizo Alberto Weretilneck cuando nadie en Río Negro había sido capaz de generar un proceso de integración como él hizo. Y ese proceso de integración no terminó, es un proceso permanente, de todos los días, continuo, perpetuo”.