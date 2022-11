A madrugar. A las siete debuta Argentina en Qatar 2022

(ADN). Mañana se paraliza el país y sonarán muy temprano los despertadores, porque a la 7.00 (13.00 hora local) se inicia un nuevo sueño nacional y la selección de Lionel Scaloni jugará su primer partido en el Mundial de Qatar 2022. Debutará ante Arabia Saudita, en Lusail National Stadium.

Los once que saldrán a la cancha, ya confirmados, serán: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Papu Gómez; Messi, Lautaro y Di María.

«El equipo está decidido. Se lo dije a ellos hoy. Va a ir en consonancia a lo que han ido diciendo. No va a cambiar de ahí, no va a haber cambio de esquema tampoco. Lo verán mañana pero no sale de lo que venían diciendo estos días”, dijo Scaloni en conferencia de prensa. La única incógnita de ver quién sustituirá a Lo Celso parece ya estar resuelta y ‘Papu’ Gómez sería el encargado de hacer la función del jugador del Villarreal, compartiendo zona en la medular junto con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Finalmente, Alexis Mac Allister deberá esperar su oportunidad desde el banquillo, oportunidad que seguramente no tarde en aparecer.

Argentina llegará a las 18 participaciones en la Copa Mundial de la FIFA. Se consagró campeón en Argentina 1978 y México 1986, y obtuvo el subcampeonato en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. Tras haber ganado la Copa América 2021 y conquistar la Finalísima al vencer a Italia, fue segunda en las Eliminatorias Conmebol y terminó invicta con 11 PG – 6 PE.

Para Arabia Saudita será su sexta Copa del Mundo. Debutó en 1994 y alcanzó los Octavos de Final (cayó 1-3 vs. Suecia). Además, jugó las ediciones 1998, 2002, 2006 y 2018 y en ellas nunca logró superar la fase de grupos. Clasificó a Qatar al ganar el Grupo B de las Eliminatorias asiáticas con 23 puntos, producto de siete partidos ganados, dos empatados y uno perdido.