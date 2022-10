Vacunación pediátrica:insisten con la convocatoria

(ADN).- Referentes del Departamento Provincial de Inmunizaciones, convocaron a familias a vacunar con una dosis adicional contra el sarampión, rubeola, poliomielitis y paperas a niños y niñas de 13 meses a cuatro años de edad. La campaña nacional inició con buen porcentaje de vacunación, pero en la segunda semana decayó en números.

En este sentido, la jefa de Inmunizaciones, Marcela González, explicó que la primera semana de campaña se vacunó más del 27% de los niños y niñas dentro de la población objetivo. Indicó que “se cumplió con la meta establecida por el Ministerio de Salud de la Provincia para los primeros siete días, pero en esta semana los números disminuyeron y la vacunación bajó”.

Expresó que “desde el sábado a hoy la vacunación decayó, no sabemos si tiene que ver con el clima que tuvimos o realmente la concurrencia hacia los centros de vacunación es escasa”.

Por otra parte, manifestó su preocupación ante la negativa de familias de vacunar a sus hijos y señaló que “los equipos de vacunación están yendo a jardines de infantes y ven con gran asombro que muchos padres, el día en que se va a vacunar, no llevan a sus niños o directamente no los quieren vacunar”.

“Nos preocupa de sobre manera la falta de compromiso, no sabemos si es por desconocimiento de la importancia de esta campaña o si no se está midiendo el riesgo de la decisión de no vacunar a los niños”, remarcó.

González aseguró que “hoy la Argentina no tiene sarampión, pero tenemos un país muy cercano como Brasil que si lo tiene” y resaltó que “por eso nuestra población tiene que estar bien cubierta y protegida ante esta enfermedad”.

Por último, apeló al acto solidario de los padres para vacunar a los menores y recordó que la campaña nacional se extenderá hasta el 13 de noviembre, es gratuita y obligatoria.