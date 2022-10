Un chisporroteo ordenador. ADN

Río Negro se encamina a votar el 16 de abril. Falta el decreto de la gobernadora Arabela Carreras que saldría en enero para cumplir con el plazo de 60 días previo de convocatoria y que ya anunció que firmará.

Se votará y -nada prevé otra cosa- con un nuevo Código Electoral que incluirá como nuevos votantes a los ciudadanos de 16 años y habrá un sistema de adhesión que permitirá alianzas electorales donde los partidos que -por ejemplo-no lleven candidatos a la fórmula de Gobernador y Vice, puedan “adherir” a la propuesta de otras fuerzas políticas.

Hay experiencias polémicas en Río Negro de listas colectoras. En el 2003, del PJ con el PPR; en 2007 de la UCR con el PPR y en el 2011 de la UCR con Unidos por Río Negro. También a nivel nacional tiene vigencia a partir del decreto 259/2019, de Mauricio Macri, que fijó la adhesión por colectoras. Por eso, para evitar conflictos posteriores, se reglamenta la adhesión.

Estas reformas serán votadas esta semana y además se incorporará un artículo que específicamente prohibirá la simultaneidad de las elecciones provinciales con las nacionales, donde la fecha para concurrir a las urnas se fijará en un rango de meses entre abril a octubre. Desde 1991 y salvo en 1995, nunca se votó en Río Negro, en simultáneo con las nacionales.

Explicado de esta manera todo aparece prolijo y ordenado. La trastienda puso en tensión a Juntos Somos Río Negro. Innecesario sobre todo cuando se gobierna sin acoso de las fuerzas opositoras, con un horizonte electoral con mucha previsibilidad y en un partido que tiene dos dirigentes con una aprobación en la ciudadanía mayores al 50 por ciento, un caso atípico que brinda fortaleza ante una oposición que no tiene candidatos y donde muy pocos dirigentes arriman al 20% de adhesión.

La aparición de un video del senador Alberto Weretilneck con tonalidades dañosas para la convivencia interna del oficialismo no fue neutro. El anuncio en las redes del regreso del ex gobernador pecó de imprudente. Sobre todo, cuando no hay oposición a su candidatura. Los autores (conocidos) se pasaron de sal y estropearon el plato principal del menú.

En política es difícil cometer un error cuando se controla todos los espacios de posibles conflictos. El partido está monolíticamente verticalizado y si hay síntomas de “pensamientos propios” están bien guardados para cuando llegue la oportunidad, que sin duda llegará porque Juntos está en su mayor etapa de crecimiento y siempre estos escenarios son traumáticos.

Pero la política es gestual. Las señales valen más que las palabras que muchas veces incluso están devaluadas.

“El video fue un error estratégico” dijo Carreras y lo comparó a la quema del cajón del inefable recordado dirigente metalúrgico de los 70 Herminio Iglesias, un hecho que se incorporó al libreto de la intolerancia que nunca debe estar presente en unas elecciones. Para la gobernadora “a la mayoría de la militancia no le gustó el video”. Se plantó y cosechó múltiples mensajes de apoyo.

También afirmó que la candidatura de Weretilneck “no tiene conflictos porque con él no voy a confrontar, no está en mi naturaleza y sería dañino para el espacio, pero eso no significa que resigne aspiraciones”, al tiempo que indicó que sobre su futuro no habló aún con el senador: “falta diálogo y hay tiempo”.

El video, junto a la propuesta de reforma del Código Electoral, fue un motivador de las expresiones de la gobernadora, que respondió con firme locuacidad, sobre todo porque las versiones previas al proyecto del bloque oficialista para introducir cambios al proceso electoral, avanzaban sobre una de las facultades propias de Carreras, de fijar la fecha de votaciones, y restringía un futuro decreto a los meses de abril-mayo. Finalmente, esto no ocurrió.

Pasado el cedazo, hay un solo tema que interesa en la reforma: la adhesión de otros partidos a la fórmula de Juntos. Lo demás, solo maniobras de distracción.

Fue necesario el sacudón. Facundo López volvió a visitar el despacho de Laprida y Belgrano. Ahora sí pareciera que todo está tranquilo y ordenado y Juntos Somos Río Negro se prepara para un encuentro provincial en la región sur.