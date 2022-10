Polémica por la deuda de provincias con Cammesa

El artículo 90 del presupuesto de la Nación que envió Sergio Massa al Congreso le permite retener coparticipación a las provincias que adeuden a Cammesa, la empresa mayorista de energía que cubre sus déficits con fondos del Tesoro nacional. El texto obliga a los gobernadores a hacerse cargo de las deudas de empresas públicas o privadas que brinden el servicio en sus provincias.

Según informó LPO, en la primera reunión de comisión pidieron eliminarlo, pero el secretario de Hacienda Raúl Rigo lo defendió y el martes hará lo propio el titular de Cammesa, Sebastián Bonetto.

«Hay situaciones donde una empresa provincial acumula deuda con Cammesa y la provincia tiene superávit primario, que no es la situación del tesoro nacional. Y este artículo nos pareció una manera ordenada de abordar ese problema», sostuvo Rigo, ante una pregunta del diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo, habitual aliado del Frente de Todos.

El polémico artículo 90 obliga a provincias y municipios «como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción», a «controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción».

Se les otorga a las provincias 6 meses para adecuar legislación local para asegurar el pago a Cammesa y establece que el Gobierno nacional podrá «retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público que por consumos de energía y potencia adeuda a Cammesa el prestador del servicio público de distribución a su cargo».

Hay situaciones donde una empresa provincial acumula deuda con Cammesa y la provincia tiene superávit primario, que no es la situación del tesoro nacional. Este artículo del presupuesto nos pareció una manera ordenada de abordar ese problema.

De esta manera, si una empresa distribuidora no le paga a Cammesa el gobernador de la provincia en la que presta servicio deberá afrontar la deuda como un descuento de la coparticipación federal, que se gira en forma automática a la recaudación.

La principal queja de los mandatarios, por ahora en off the récord, es que el artículo deja afuera a las concesiones nacionales como las de Edenor y Edesur, que nunca fueron transferidas a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Pero en su visita a Diputados, Rigo se mostró firme en mantenerlo. «Es un gran problema y muy incómodo. En muchas jurisdicciones tenemos empresas o cooperativas que acumulan deudas a Cammesa, que cuando no puede tolerarla se da vuelta y le pide al Tesoro y se incrementan los subsidios energéticos. Creemos que la forma jurídica del artículo es idónea, porque la concesión de servicios públicos es de la provincia».

El rionegrino Domingo, cuyo voto es clave para que el gobierno tenga una mayoría, presentó un proyecto de ley para que en las boletas se discrimine el costo de abastecimiento energético y se le gire en forma automática a Cammesa.

De esta manera, un gobernador no debería controlar a un prestador privado, aunque no se evitaría una deuda en caso de que la recaudación no coincida con el costo total a pagar. El artículo 90 garantiza que Cammesa cobre cada mes en tiempo y forma. (Fuente: LPO)