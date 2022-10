Ricky Martin, el cajón de Herminio y la reforma electoral

(ADN). – “Entre este video y el ataúd incendiado por Herminio Iglesias no hay tanta distancia”. De esta manera respondió la gobernadora Arabela Carreras al ser consultada en Radio Patagonia por el video que se difundió con música de Ricky Martin anunciando “la vuelta” de Alberto Weretilneck como candidato a gobernador de la provincia para el 2023.

Esta comparación referencia al acto del cierre de campaña de las elecciones nacionales de 1983 -en el retorno a la democracia- cuando el dirigente del PJ de Avellaneda y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el metalúrgico Herminio Iglesias, quemó un ataúd con inscripciones de la UCR durante el acto de cierre de campaña en la avenida 9 de Julio en la capital federal, que se interpretó como una provocación que llevó a la derrota del peronismo frente a Raúl Alfonsín.

Carreras agregó que este video fue hecho con aprobación de Weretilneck y que “está muy bien estructurado y difundido por los principales referentes (del senador) como los Cides y Facundo López”.

“El video es un error de estrategia”

La gobernadora indicó que “sabíamos que Alberto Weretilneck estaba promocionando su candidatura y esto no tiene conflictos porque con él no voy a confrontar, no está en mi naturaleza y sería dañino para el espacio, pero eso no significa que resigne aspiraciones”.

“El video es un error de estrategia y ha estado mal asesorado y si se comete una vez no pasa nada” afirmó Carreras, quien además consideró que la pieza audiovisual no tuvo una circulación masiva, e indicó que “hay errores que pueden ser graves y espero que este no lo sea, pero a mucha gente no le gustó”. «A la gran mayoría de nuestra militancia no le gusto entrar en ese debate porque no es necesario y porque no hay una confrontación, no desde mi lado”.

En ese sentido destacó que hay situaciones que son innecesarias, y recordó que las «figuras de mayor consideración en la sociedad somos de Juntos y no hay mayores diferencias, pensamos distintos en muchas cosas». Y agregó que “JSRN creció y hay miradas distintas y le hemos dado una razonable respuesta a los problemas de la sociedad”, al tiempo que reiteró que “los problemas de la gestión están atendidos por el gabinete y todo el equipo de gobierno”.

“Quiero que Juntos Somos Río Negro vuelva a ganar. Es mi gran deseo y trabajo todos los días para que nuestra fuerza sea competitiva, entonces tener que perder tiempo en esto no es bueno. Me ha llamado mucha gente que no se ha sentido bien” reiteró, y aseguró que con este tipo de acciones “podemos poner en riesgo no ganar”.

La reforma electoral requiere más debate

Otro de los temas abordados en la nota radial estuvo referido al proyecto de ley del bloque oficialista para reformar el Código Electoral, donde Carreras expresó que fue informada del tema por su presidente, Facundo López, “quien me manifestó que el equipo del Senador estaba pensando en esto”.

A su entender “es un tema delicado, que requiere un debate interno” , “tenemos que ver en cuánto perjudica a los intendentes y los legisladores que puedan repetir en su mandato” advirtió, y sobre todo puso el acento “en cuando contribuye a fortalecer a Juntos y que pueda mellar a este gran grupo” que es quien gobernó a lo largo de 10 años. Y aclaró que la fecha de elecciones «no es el tema de debate, porque yo he dicho que van a ser en abril”.

Carreras puntualizó que hay que analizar “cuáles van ser las reglas de juego y cómo Juntos percibe ese cambio y discutirlo para tener con mayor consenso”.

Finalmente hizo referencia al lugar que ocupará en el futuro y señaló que “todavía falta. No nos hemos sentado a conversar con Alberto y vamos a ir acordando”. Y destacó: “falta dialogo y hay tiempo y en este camino vamos a encontrar el mejor esquema posible, quiero que se consolide Juntos y queremos ganar las elecciones porque tenemos el mejor equipo”.