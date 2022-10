Magistratura, abogados y la interna peronista

(ADN). – El martes pasado los abogados de todo el país votaron para elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura Nacional y en Río Negro ganó la lista 2 Compromiso con la Constitución, de Héctor Recalde y Adriana Coliqueo, identificada con el peronismo, que se impuso a la lista 3, de Miguel Piedecasas y Jimena de la Torre, impulsada por JxC. En tercer lugar, salió la lista 1 Nueva Abogacía Federal, de María Fernanda Vázquez e Ignacio Segura, de corte massista.

Para Río Negro esta elección no fue neutra y hubo una apuesta desde la política a favor de Recalde, histórico dirigente del PJ, en compulsa con los representantes macristas de la lista 3, que integraban Miguel Piedecasas, de la UCR y Jimena de la Torre, una exfuncionaria del macrismo candidata de Mauricio Macri.

El gobierno nacional había puesto su mirada y avaló la candidatura de un reconocido laboralista, como es Recalde, para equilibrar fuerzas en el Consejo de la Magistratura con tendencia macrista de Comodoro PY y la Corte Suprema de Justicia.

Era vital y legisladores, dirigentes y operadores trabajaron en los colegios de abogados locales para sumar votos para el candidato peronista. Río Negro no fue la excepción.

En la provincia la lista de Recalde, obtuvo 171 votos; la lista 3, de JxC, 154 sufragios y la lista 1, de tendencia massista, 38 votos.

La lectura de esta elección no deja dudas de como jugó la política, la interna del peronismo y las alianzas electorales, donde los senadores Martín Doñate y Alberto Weretilneck movilizaron a los abogados “del palo” para ganarle a Juntos por el Cambio.

La sorpresa y el punto de análisis de los comicios estuvieron en el resultado de General Roca, una plaza fuerte del sorismo y del peronismo, donde Recalde perdió por 7 votos.

Alcanzó 45 sufragios, la lista 3 del macrismo 52 votos y la lista 1, 18 votos. No sólo fue derrotado el candidato del peronismo y del gobierno nacional, sino que, en el recuento de votos y chequeo de votantes con los padrones, en el foro local se comprobó que la propia intendenta María Emilia Soria, hermana del ministro de Justicia de la Nación, no fue a votar. Otra información -que no se pudo confirmar- señaló que tampoco lo hicieron letrados del gobierno municipal, una deserción que sólo se explica en los resentimientos provocados por la interna del peronismo.

Cuesta encontrar una explicación, más aún cuando el ministro Martín Soria, refirió en varias notas periodísticas en medios nacionales, a la necesidad de tener en funcionamiento el Consejo de la Magistratura.

Como contracara, en Viedma ganó Recalde con 68 votos, contra 47 y 12 de las listas restantes.

También Bariloche se sumó este triunfo, donde la lista 2 logró 41 votos; la lista 3, tuvo 32 sufragios y la lista 1, alcanzó 6 votos.

En Cipolletti, Héctor Recalde perdió por 4 votos. La lista 3, JxC, ganadora cosechó 23 votos; la lista 2, obtuvo 17 y la lista 1, sólo obtuvo 1 voto.

Para el 20 de noviembre el Consejo de la Magistratura tendrá definida su nueva integración de 20 miembros en lugar de los 13 que tuvo hasta ahora. Eso sucede después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la reforma del 2006 y entró a la Magistratura por la ventana designando presidente al mismo presidente de la Corte.

En abril pasado, el Consejo tuvo una renovación transitoria, pero ahora se están haciendo las elecciones para definir los integrantes de los próximos cuatro años. Todos validaron o deberán validar y renovar sus sillas en elecciones por estamentos, excepto el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que seguirá hasta el final de su mandato en la presidencia de la CSJN, y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

El Consejo de la Magistratura está virtualmente parado desde mediados de julio, a la espera de la definición de sus representantes, que ahora por los abogados se suma Recalde por la minoría, que estará sentado en la mesa grande, y que, si bien perdió a nivel nacional, el sistema D´Hont le permite ingresar.

Ya eligieron sus representantes las universidades y los titulares de derecho: 2 representantes en total. Ganó Guillermo Tamarit, rector Universidad del Nordeste, electo por unanimidad por los docentes que llevó como suplente a Pamela Tolosa, actual consejera. Por las universidades ganó Hugo Galderisi, secretario académico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.