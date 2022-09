Miler piensa en las elecciones, pero fuera del PJ

(ADN). – Damián Miler no descartó competir por una banca en la Legislatura rionegrina, como representante de los trabajadores, pero no dentro del peronismo y dejó abierta que esa posibilidad estaría dentro de Juntos, aunque no lo expresó de manera directa.

El titular de la UOCRA y de la CGT Zona Atlántica, hizo estas declaraciones en radio VyP de Viedma y tuvo duros términos al referirse al justicialismo provincial, a quien no le dio ninguna chance electoral. Dijo que en ese espacio “los trabajadores no son tenidos en cuenta”.

Tras criticar al peronismo por su falta de convocatoria, indicó que los trabajadores quieren ser protagonistas y estar comprendidos en un proyecto de Gobierno, pero “no dentro del justicialismo, no vamos a pagar los platos rotos de otros” y si “formamos parte de una propuesta no será cerca del PJ”.