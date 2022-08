Torres en Nación por los no docentes y presupuesto 2023

(ADN).- El rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres se reunió con el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, con quien acordó la firma de un contrato programa que posibilite la consolidación de la planta no docente de la UNRN. También se reunió con el senador Doñate por el preupuesto de la Universidad para el 2023.

“El compromiso manifiesto del secretario de Políticas Universitarias de la Nación es un avance importante para la Universidad. No sólo porque nos permitirá regularizar la situación de parte de la planta no docente, sino por el impacto humano fundamental que conlleva este reconocimiento de derechos”, afirmó el rector de la UNRN. “La ampliación del plantel de no docentes en esta casa de altos estudios es producto del crecimiento sostenido que tiene la Universidad y de la demanda constante de recursos humanos que necesita el desarrollo de nuevas actividades en una institución como la nuestra, joven, dinámica y altamente descentralizada en el territorio provincial”, manifestó.

Entre otros temas abordados por ambos funcionarios, el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias confirmó el acompañamiento y apoyo presupuestario de ese organismo para que la Universidad pueda asumir, en el actual contexto económico, las necesidades de espacios físicos para el funcionamiento eficiente de la institución.

Además, Torres mantuvo una reunión con el senador nacional Martin Doñate donde repasaron la situación de la UNRN y acordaron trabajar en conjunto para lograr un presupuesto adecuado para el funcionamiento de la Universidad en el 2023. Doñate se comprometió a acompañar a la institución para lograr financiamiento de infraestructura para la UNRN y sortear dificultades para que la universidad pueda producir cannabis medicinal, entre otros temas.