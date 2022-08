Recaudaciones tributarias provinciales 1° semestre 2022

La recaudación de recursos de origen provincial para el consolidado de las veinte jurisdicciones analizadas totalizó, al primer semestre de 2022, $1.689.022,8 millones, y se expandió 64% nominal interanual. De esta forma, descontando la inflación del período, se registra una suba real del 4,2%.

De los seis meses analizados, mayo fue el que mostró un mejor desempeño, con un crecimiento real interanual del 8,8%, tras un primer cuatrimestre algo más débil. Sin embargo, la tasa de crecimiento muestra una tendencia a la desaceleración: en los seis últimos meses del 2021, el incremento mensual promedio, siempre en términos reales, había sido del 13,8%. En cambio, en este inicio de 2022, cae al 4,3% promedio mensual.

El informe, de Politikon Chaco, toma como base a los datos correspondientes a recaudación provincial de 20 jurisdicciones subnacionales y, por ende, no contempla a los 24 por falta de actualización en algunos de ellos; por esta razón, toda comparación histórica consolidada se realizará siempre sobre la base de los distritos considerados. Los distritos no contemplados son Catamarca (cuenta con datos disponibles solo hasta septiembre 2021), Corrientes (no cuenta con publicación de recaudación propia), Misiones (cuenta con datos disponibles solo hasta abril 2022) y Santiago del Estero (no cuenta con publicación de recaudación propia).



La recaudación del primer semestre 2022 no solo quedó por encima del 2021 sino también del 2020 (+22,0%) y del 2019 (+4,7%). Sin embargo, cabe destacar que el crecimiento no es homogéneo en todo el territorio. Por el contrario, existen fuertes brechas en los desempeños interanuales por distritos: de los veinte relevados, cuatro exhiben alzas reales de doble dígito, quince lo hacen a un dígito en diferentes magnitudes, y dos exhiben retrocesos.

Antes de adentrar en el detallo de los desempeños interanuales por distritos, cabe señalar el peso específico de cada uno de ellos dentro de la recaudación consolidada.

La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los dos distritos de mayor volumen de recaudación propia en el escenario nacional: concentran el 35,1% y 23,5%, respectivamente; por ende, en conjunto, presentan 58 de cada 100 pesos de recaudación local.

En tercer lugar, se ubica Córdoba (8,9%), seguido por Santa Fe (7,7%); más atrás, Mendoza (3,5%). El resto de los distritos no alcanza el 3% de participación. En ese marco, San Luis, San Juan, Jujuy, Formosa y La Rioja son las únicas provincias que no superan el punto porcentual de participación sobre el consolidado nacional.

En referencias a los desempeños interanuales (en moneda constante), cuatro provincias cerraron el primer semestre del 2022 con incrementos reales de doble dígito: Formosa (20,1%), Chaco (11,9%), Jujuy (11,2%) y Santa Cruz (10,4%). Un poco más atrás quedaron San Luis y Salta (9,0% en cada caso). Por debajo de ellas, pero por encima del total consolidado nacional, se ubicaron Mendoza (7,4%), CABA (6,6%), Santa Fe (6,6%), La Rioja (6,1%), San Juan (6,0%), La Pampa (5,1%) y Río Negro (5,0%); por su parte, las provincias con alzas inferiores al total nacional fueron Tucumán (+4,0%), Neuquén (3,9%), Córdoba (2,4%), Buenos Aires (2,0%) y Entre Ríos (1,1%).

Por el contrario, las dos provincias que exhiben retrocesos reales son Chubut (-1,0%) y Tierra del Fuego (-3,2%), aunque se observan en ellas dos tendencias distintas: Chubut acelera tasa de caída en los últimos meses, mientras que en el caso fueguino la desacelera con fuerza (e incluso mostró suba en el mes de junio en particular)