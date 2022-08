Ramos Mejía, destacó «el coraje de Massa»

(ADN). – La llegada de Sergio Massa al Poder Ejecutivo nacional puso en otro valor al Frente Renovador de Río Negro. De hecho, hoy el bloque de legisladores del massismo aumentó su cotización, empoderado por esta situación, imposible de imaginar y analizar cuando Luis Albrieu, Nicolás Rochas y Alejandro Ramos Mejía, abandonaron el bloque del Frente de Todos, a fines del año pasado, una actitud premonitoria de la crisis actual del gobierno nacional.

Nuestra Agencia dialogó con el barilochense Alejandro Ramos Mejía, uno de los legisladores del Frente que dejaron el PJ para sumarse al espacio Renovador. Al referirse a la incorporación de Sergio Massa al gabinete nacional como un superministro de Economía señaló que «no es fácil salir a poner el pecho. Por eso destaco el coraje de Sergio de asumir éste compromiso, quien además tiene la capacidad de estabilizar el país. Creo, que en una primera etapa eso es clave: estabilizar la macroeconomía, dar grados de previsibilidad para generar confianza, y desde ya un trabajo de incrementar el nivel de reservas del Banco Central, trabajar para que nuestra moneda genere confianza, bajar la inflación incrementar el poder adquisitivo de los salarios: todo ello orientado a que Argentina produzca más, genere más empleo y recursos. Una vez logrado eso, se puede empezar a pensar más a futuro. Primero la coyuntura, sin ello el futuro se complica», y agregó que «Sergio es la persona indicada para que Argentina salga adelante».

En cuanto al rol del Frente Renovador en Río Negro, indicó que «lo central es sacar al país de la crisis, llevar tranquilidad a los hogares, y mostrar un rumbo claro de cómo salimos de este escenario complejo que atraviesa la Argentina y el mundo. Sino, invertimos los valores y es una falta de respeto a la gente».

Sobre cuál es su visión de Río Negro, Ramos Mejía tuvo una mirada amplia del futuro político del espacio y expresó que «en primer lugar, nosotros somos un partido que no cree en la especulación política. Si consideramos que un proyecto le impacta positivamente a nuestro pueblo, tenemos la convicción de acompañar. Hay que terminar con la cultura de oponerse a todo, porque eso no solo no transforma la realidad de nadie, sino que profundiza la grieta. Dicho esto, somos un espacio político responsable con el voto y confianza que nos dieron los rionegrinos».

¿Eso que significa? «Basta de agravios y agresiones porque eso no resuelve ningún problema concreto; hablar con todos los sectores; generar y debatir las propuestas que se presenten, apoyar lo que mejora la calidad de vida de la gente; criticar lo que está mal o podría estar mejor», indicó el legislador barilochense.

«Es decir, tratamos de tener diálogo con todos los partidos políticos. Estamos abiertos al diálogo que sirva para mejorar nuestra provincia», señaló el legislador renovador Alejandro Ramos Mejía.

«Lo cierto es que nuestra agenda en la provincia tiene que ver con cuatro ejes bien marcados: generación de empleo genuino y de calidad, promover políticas que alienten la producción y diversificación económica; potenciar las industrias en agregar valor a sus producciones; y en materia de educación tener una mirada especialmente hacia nuestros jóvenes porque necesitamos diversificar el sistema productivo, y vamos a tener que preparar a quienes ocupen esos puestos de trabajo. La capacitación es clave para ir hacia una transformación de la matriz productiva y la absorción de trabajadores. Y, por supuesto el cuidado del ambiente, que ya es agenda mundial», puntualizó Ramos Mejía.



Destacó luego que «Sergio nos pidió en las distintas charlas que hemos tenido, constituir el Frente Renovador en Río Negro -no sólo formalmente sino como la fuerza política cuya impronta tiene a nivel nacional y que se vincula con la agenda que mencioné anteriormente.»

«De todas formas -dijo el legislador del FR- todo esto que vengo diciendo hay una posición que atraviesa toda acción política nuestra: dejar de mirar a otros compatriotas como enemigos por pensar distinto, buscar llegar a acuerdos en la medida de las posibilidades, y rechazar ese posicionamiento que pone al privado como si fuera un enemigo. Tenemos que notar, que quienes generan más puestos de trabajo son nuestras PYMES. Los Estados ya tienen casi completa su capacidad empleadora, por lo que la inversión del sector privado es clave para generar nuevos trabajos».

Precisó luego que «además de las economías regionales (turismo, producción frutícola entre otras) Río Negro tiene un enorme potencial en materia de producción energética tanto para la transición que requiere de petróleo, gas y minería, como para lo que viene; energías limpias. En ese punto destaco el proyecto de hidrógeno verde que promovió nuestro gobierno nacional en conjunto con la provincia».