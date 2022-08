La UCR de Bariloche niega formar parte de la mesa de JxC

(ADN). – «El Comité Seccional de la Unión Cívica Radical de San Carlos de Bariloche, quiere expresar públicamente su asombro al haberse enterado por los medios de una supuesta conformación de la mesa local de Juntos por el Cambio que integraría la UCR local», señala un comunicado que firman Daniel G. Zeiss; Miguel Felle y Angelica Gallardo, presidente, secretario y tesorera, respectivamente, del radicalismo barilochense al negar que integre la coalición macrista en la ciudad andina.

Agregó que «este Comité con sus autoridades constituidas y reuniones periódicas en su sede y un Concejal en funciones electo por Bariloche por el Cambio no ha sido convocado ni ha participado de esta iniciativa» y aclara que «el partido en Río Negro no puede integrar ninguna alianza hasta que no sea resuelta, tal política, para la provincia y las localidades por la Convención Provincial; órgano máximo partidario de la UCR».