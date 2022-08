Esperar a septiembre. ADN

Como era esperado, el índice de inflación de julio subió en porcentaje y aún será mayor en este mes. Estos guarismos obligan a la recomposición salarial en un marco de aumentos de precios con pocas explicaciones, por ejemplo, los incrementos en los remedios y en indumentaria.

Hay incertidumbre y el impacto de esta situación genera crispación y conflictividad, que en el caso de las provincias obliga casi a una paritaria permanente. ¿Qué son hoy mil pesos? Es la pregunta.

El gobierno de Río Negro saldó por ahora este tema y quedó abierta la resistencia en los docentes, que no aceptaron la propuesta salarial oficial, que como bien explicó el ministro Vaisberg fue superadora en la mesa de negociaciones, acompañando la inflación en el primer semestre y contemplando los índices estimados para agosto y septiembre, esperando que con la llegada del mes de la primavera cambie el clima y las futuras negociaciones tendrán otro marco de menor conflictividad,

También la respuesta fue clara. La Gobernadora Arabela Carreras adelantó que los docentes no cobrarán aumento en agosto hasta tanto sigan las negociaciones. Un señal también para quienes aceptaron la propuesta gubernamental: ATE, UPCN, Legislativos y Judiciales.

En esto también se mantiene una esperanza a que la llegada de Sergio Massa al gabinete produzca los efectos deseados porque si todo sigue igual se dilapidó “la bala de plata”.

La provincia seguirá atenta la evolución de las cuentas en base de la necesidad de atender al equilibrio fiscal y priorizando los servicios del Estado y la evolución salarial. Más es imposible.

El aumento de precios deja poco margen. Un ejemplo: el incremento de los medicamentos alcanzó niveles que no se condicen con la inflación ni con la cotización del dólar. ¿Cómo asume IPROSS esta realidad que genera deudas y compromisos con las farmacias y el sector, que no guardan relación con los ingresos de la obra social?

Si bien se estima que cayó bien el aumento a los jubilados y la renegociación de la deuda en pesos, el tema precios es fundamental y es preciso que el gobierno tenga una actitud de mayor firmeza con los especuladores y formadores de precios.

De esta manera se analiza la situación día a día, con la esperanza de llegar a la primavera con otro clima.

En el peronismo también piensan en septiembre, porque caducarán los mandatos de los congresales y habrá que resolver esta cuestión que, si bien es administrativa, tiene un fuerte condimento político. La interna está presente.

Un congreso, que ya no tiene el valor político de antaño y que no se reunió desde su integración, hace cuatro años, hoy es una piedra en el zapato y motivo de tironeos entre soristas y doñatistas, por lo menos en alguna dirigencia, ya que de los propios afiliados no sólo se desconoce el tema, sino que no les preocupa.

Ahora la resolución está en manos del Consejo del Partido Justicialista, con mayoría doñatistas y que tendrá que dar una solución a la renovación de los congresales.

Se estima que en la semana podría haber novedad, que no podría ser otra que convocar a elecciones, quizás con alguna prórroga en los tiempos, pedida a la Justicia.

En cada localidad se tendrá que conformar las listas de congresales, donde no se descartan listas de unidad, pero que igual obliga abrir las escuelas para la votación interna, con todo lo que ello implica en esfuerzos personales y monetarios y ante la mirada de la sociedad, como un caleidoscopio del imaginario político.