Protesta por causas judiciales contra organizaciones sociales

(ADN). – La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma se movilizó hoy en los juzgados federales de Viedma, Roca y Bariloche en repudio de «la persecución judicial y mediática contra la Corriente Clasista y Combativa y demás organizaciones sociales».

La protesta se fundamenta en la resolución, el 5 de julio, de la jueza federal Alicia Vence, que ordenó el allanamiento de 23 casas, merenderos y comedores de la Corriente Clasista y Combativa en San Martín, CABA y La Matanza.

Según se informó, lo hizo en el marco de una causa que armó el macrismo antes de irse del gobierno en 2019. Una causa en la que no hay ninguna acusación de delito y no hay ningún imputado. A pesar de que no tenían elementos acusatorios ni indicios verídicos de nada, la persecución continuó durante meses pinchando teléfonos y realizando escuchas para finalmente hacer estos allanamientos bajo la caratula de “averiguación de delito”.

“Una vez más la justicia se pone al servicio del poder. A ver cuando, de una buena, vez la justicia es social y comienza a trabajar para resolver los problemas del pueblo, que está viviendo uno de los momentos más difíciles en al actual contexto de apremio económico y social”, dijo Rodrigo Vicente secretario gremial de la CTA.