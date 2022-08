Interés por el Congreso de Presas en Cipolletti

(ADN). – La diputada nacional Graciela Landriscini (FdT), presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para declarar de interés el 10° Congreso Argentino de Presas y Aprovechamiento Multipropósito que se realizará entre el 19 y 21 de octubre de 2022 en el Complejo Cultural de la Ciudad de Cipolletti, que se desarrollará precisamente ante los vencimiento de las concesiones de la operación de las represas hidroeléctricas cuyos primeros vencimientos operan, en la región Comahue, en los complejos hidroeléctricos localizados en los ríos Limay y Neuquén.

El encuentro es organizado por el Comité Argentino de Presas y auspiciado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería (ASAGAI). Contará con la participación y exposición de trabajos técnicos de profesionales de todo el país y de otros países latinoamericanos, como Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.

El Congreso tiene como objetivo principal la difusión de las actividades de investigación, desarrollo e innovación que se realizan en el ámbito de la ingeniería en general. y de la ingeniería de presas en particular. Constituye un ámbito de discusión y comunicación en el que se procura el intercambio de información y conocimiento entre profesionales, instituciones gubernamentales y académicas, entidades del sector privado y organizaciones no gubernamentales, y que permite proyectar acciones y orientar políticas en escenarios mundiales y nacionales que integran al presente el cambio climático y la transición energética como temas de particular interés. Representa también un espacio de formación específica en la materia.

Está orientado a instituciones, profesionales, técnicos, investigadores y estudiantes universitarios involucrados en estudios, en proyectos, y en la construcción, operación y mantenimiento de presas y aprovechamientos hidráulicos multipropósito. Y entre las principales actividades se prevé la realización de conferencias a dictar por especialistas reconocidos en el ámbito internacional y nacional, foros de discusión y presentación y exposición de trabajos técnicos.

“El riguroso y sistemático trabajo de investigación en materia de ingeniería y mantenimiento de obras encarado por la ORSEP y profesionales en la materia, ha llevado a que el Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Multipropósito se convierta en un ámbito profesional calificado en relación a la cuestión. Se desarrolla desde 1999 cada dos años, y promueve el intercambio de experiencias destinado a profesionales, técnicos, investigadores y estudiantes universitarios involucrados en estudios, en proyectos, y en la construcción, operación y mantenimiento de presas y aprovechamientos hidráulicos multipropósito”, destacó Landriscini en los fundamentos del proyecto.