Soria: «El PJ nunca va a ser el furgón de cola»

(ADN).- “La estructura central de cualquier alianza siempre será el PJ, que nunca va a ser el furgón de cola de ningún otro partido”. Así, la intendenta de Roca, María Emilia Soria, descartó cualquier acercamiento electoral con Juntos Somos Río Negro. De todos modos, indicó que «quizás sea sano cierta depuración» en el justicialismo, dejando abierta la puerta a pases individuales de dirigentes al oficialismo provincial.

Soria habló esta mañana en Frecuencia VyP y alentó la candidatura de una mujer. «Por supuesto que puede ir una mujer como candidata a gobernadora, es el momento de las mujeres, y no es fácil, es difícil estar en política y ser mujer. Hay muchas buenas mujeres para ocupar los cargos”, remarcó.

La intendente aludió que eso formó parte de la charla que mantuvo días atrás con la gobernadora Arabela Carreras, pero negó que en ese encuentro no se habló de política electoral ni partidaria. “La reunión no tuvo nada que ver con eso, yo no estoy de acuerdo en armar ninguna nueva alianza y además éste es el momento más inoportuno para hablar de alianzas y de candidatos, la gente tiene muchos problemas y es muy difícil hablar de estos temas”, aseguró.

Sobre su futuro electoral dijo que “no es momento de hablar de eso, me encantaría repetir –en el Municipio- pero los vecinos y vecinas están esperando otra cosa, no que se hable de candidaturas».

En otro tramo de la entrevista, Soria relativizó la trascendencia política de la reunión de su hermano Martín (Ministro de Justicia) con el senador Martín Doñate, y dijo que en esa foto “veo al ministro de Justicia y al senador, por lo que sé se habló de temas institucionales. Pero no voy a responder por ellos”.