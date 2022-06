Reclaman a Tortoriello deudas contraídas por Juan Martín

(ADN). – En el programa de Tomás Méndez, “Duro de Callar”, que se emite de 7 a 10 por Radio del Plata, de Buenos Aires, se difundió un audio donde se reclama a Aníbal Tortoriello una deuda contraída por el legislador provincial de JxC, Juan Martín, vinculada a la campaña electoral.

Según pudo recoger ADN, el acreedor denunciante es una persona vinculada a los medios y no sería el único, sino que en verdad habría actuado como vocero de un conjunto presuntamente perjudicados por Martín.

En el audio el actual diputado nacional de JxC y ex intendente de Cipolletti, se lamenta ante el denunciante que le envío un audio de WhatsApp con el reclamo del dinero y le dice que “lamento escucharte esto que te ha hecho Juan Martín… no tiene perdón, los compromisos se cumplen, la gente es de palabra y cuando uno pretende estar en la función pública, él es diputado provincial, los compromisos son para honrar, uno debe ser una persona honrada”.

Luego Tortoriello, sin dudas al comprender las consecuencias de este tema, la posibilidad que trascienda, le pidió a la persona que le reclame el dinero “que no mezcles a Cambiemos con la persona, es como un cura cuando es violador y le echan la culpa a la iglesia, no tiene nada que ver la iglesia; sí lamento que es una persona que está dentro del partido que realmente no tiene los valores, por lo que vos me contás que te hizo a vos, que pregonamos y que tienen que tener quienes están en Juntos por el Cambio”.

Y vuelve con esta preocupación: “lamento mucho esto nuevamente, ojalá que este hombre te cumpla, pero te pido que no lo asocies con el partido, porque muchos, muchos hombres del partido son buena gente, laburantes como vos, como yo, y realmente no tienen nada que ver con actitudes como ésta”.

Agregó en su explicación que “uno estas cosas no las espera de un diputado provincial, es muy triste, así que ojalá que cumpla con sus compromisos, ojalá que realmente haga las cosas bien, porque sin dudas así no se construye la confianza en la gente, todo lo contrario, y si lo hace uno sospecha por qué lo hace, porque a mí no se me ocurriría jamás no cumplir un compromiso que asumí, aún si no hay un papel firmado, porque cuando la persona es honrada la palabra vale”.

En los audios difundidos por Tomás Méndez, se puede deducir que Tortoriello reconoce la deuda ante su interlocutor y a Juan Martín como intermediario.

En los círculos periodísticos se conoció además que este reclamo es por compromisos publicitarios no cumplidos y que habrían sido asumidos por Juan Martín, en nombre de JxC y Tortoriello.

Es más, uno de los perjudicados reconoció “en off” a fuentes seguras, que también fue perjudicado, pero no forma parte de la denuncia, por ser “pertenecer a la alianza” macrista.

Este contexto habilitó además los comentarios de diferencias internas entre el ex intendente de Cipolletti y el actual legislador provincial de JxC, en tanto que uno apoya a nivel nacional a Horacio Rodríguez Larreta y el otro estaría en la carpa de Mauricio Macri y Bullrich y relacionado con Miguel Pichetto.