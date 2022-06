Diplomatura Comunicar el Discurso Jurídico en la UNRN

(ADN).- La Sede Atlántica de la UNRN comenzará a dictar la Diplomatura Comunicar el Discurso Jurídico, a partir del 15 de junio de este año, destinada a profesionales de Abogacía y de Comunicación, a periodistas y a estudiantes de ambas disciplinas.

Sobre la diplomatura, el Licenciado Luciano Videla, docente de la carrera de Comunicación Social en la Sede Atlántica y director de Comunicación en el Poder Judicial, sostuvo que “el discurso jurídico en general es bastante oscuro, complejo y difícil para la gente”.

En esa línea, Videla señaló la necesidad de encontrar “puntos de encuentro y criterios unificados para que el discurso jurídico sea entendible y para que la comunicación pueda entender esos tiempos”.

“La Universidad Nacional de Río Negro es una de las pocas universidades en el país que tiene la materia Litigación Oral en su carrera de Abogacía. Esto es así, porque el Código Procesal de Río Negro hace que todas, absolutamente todas, las audiencias sean públicas y orales. Esa circunstancia requiere que los profesionales de la abogacía adquieran competencias nuevas. Antes, quienes hacíamos periodismo, teníamos que conocer a un juez para saber si había procesado a alguien o no. En ese sentido, había un conocimiento privilegiado. Ahora, esa información se adquiere en cualquier audiencia pública. Esta nueva situación requiere otras competencias comunicacionales para, sobre todo, las personas que están en contacto con la abogacía”, afirmó.

En este sentido, Videla enfatizó que el concepto de “verdad” en ambos campos comunicacionales es “absolutamente distinto” y que en la intersección de ambos hay que lograr puntos de encuentro. “La comunicación judicial toma algunas herramientas de la comunicación institucional y política, incluso de la empresarial. Pero el Poder Judicial no tiene el verticalismo propio de la comunicación política. Cada juez de cualquier instancia tiene absoluta libertad para decidir dentro de lo que de las pruebas que tiene, lo que él considere. El concepto de verdad es, de alguna manera, muy distinto: podemos comunicar un fallo, y a los dos meses, comunicar lo contrario. Esto es así porque los tiempos del Poder Judicial y del campo comunicacional son diferentes. Es por eso que necesitamos un campo propio de la comunicación judicial que de cuenta de esa complejidad”, afirmó.

Como ejemplo, Videla resaltó que algo similar sucede con la comunicación científica. “Pudimos verlo con la comunicación sobre el Coronavirus: la comunicación no siempre fue igual. Primero era en contra de los barbijos, luego a favor de los barbijos, por ejemplo. Por eso le costó tanto a la política comunicar científicamente y de manera clara. Porque desde la ciencia venían mensajes muy distintos y la comunicación política no está acostumbrada a no tener congruencia interna. Esa incongruencia interna, a partir de la cual podemos comunicar cosas aparentemente contradictorias en momentos distintos, es intrínseca a la comunicación judicial y eso requiere un desafío comunicacional muy grande”, señaló.

Finalmente, el coordinador de la Diplomatura que comenzará a dictarse el 15 de junio y cuya inscripción está abierta hasta este lunes, apuntó contra los “vicios” que aún perduran en la comunicación jurídica: “Hay aún opacidad en el lenguaje judicial: en el uso de latinismos o en la construcción de párrafos con una extensión de una página y media, por ejemplo. Esos son gestos de lejanía del Poder Judicial respecto a la sociedad y que indican claramente que necesitamos de expertos, sean profesionales de la Abogacía o de la Comunicación, para acercar esa comunicación a la ciudadanía”.