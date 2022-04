Río Negro declara a Estela “personalidad destacada”

(ADN).- La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo fue declarada ayer en la Legislatura de Río Negro como “personalidad destacada”

La iniciativa de José Luis Berros, junto a Ignacio Casamiquela, Pablo Barreno, Daniela Salzotto y Ramón Chiocconi, resalta la trayectoria de Estela “en su labor y compromiso inclaudicable con los Derechos Humanos y la búsqueda constante de memoria, verdad y justicia que han permitido que los argentinos y las argentinas conozcamos y disfrutemos de una de las personas más importantes de la historia reciente del país”.

Si bien Estela no es de la provincia de Río Negro, los autores del proyecto al igual que el resto de los legisladores de manera unánime destacaron que su trabajo y obra “han superado todas las fronteras, no sólo entre provincias si no también mundialmente”.