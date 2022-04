“No puede pasar que gane la derecha en la provincia”

(ADN). – “No puede pasar que la derecha gane en la provincia” dijo a ADN Héctor Leineker, intendente de Conesa (FdT) y destacó que “es preocupante el avance de la derecha y la anti política”.

“Ahí tenemos que dar la verdadera discusión” dentro del peronismo, precisó el consejero del PJ y agregó que Aníbal Tortoriello es el representante de esa derecha en Río Negro. Calificó como “un verdadero problema” que Mauricio Macri gane a nivel nacional por “van a venir potenciados” y no “podemos permitir que destrocen al país y la sociedad tiene que ver el peligro de esta derecha irresponsable”.

El jefe comunal de Conesa señaló que este es un momento complicado para el gobierno nacional y principalmente por la situación económica y “que afecta a la política porque los partidos se debilitan” dijo y especificó que hay “una campaña de desprestigio que se lleva adelante”.

“Hay ruidos en el peronismo” explicó Leineker al referirse a la situación interna del espacio y señaló que “siempre pasa en víspera de los armados electorales”.

En cuanto a un posible acuerdo con JSRN, dijo que “no hay decisiones tomadas de ningún tipo. Los referentes hablan todos, pero son especulaciones, no hay nada firme y este tema no se trató dentro del Consejo” y aclaró que “personalmente no tomo postura porque son trascendidos”.

El intendente recordó que en el peronismo “siempre hay debates y lo importante es que se siga dialogando, porque no hay grieta hay distintas miradas, ya pasó antes -indicó- como las internas Soria-Pichetto o el acuerdo con Magdalena Odarda”.

“Para el peronismo rionegrino nunca fue fácil” analizó Lineken y por “40 años fuimos segundos y cuando ganamos gobernamos por 20 días”.

Destacó que “hoy es más complicado en uno de los peores momentos en Río Negro, porque nunca se había perdido una elección nacional” y puntualizó que la gente está enojada, “no creo que estemos muertos, ni enterrados, porque se viene una elección de tercios y estar arriba del 30% nos pone en valor”.

Reiteró Héctor Leineker que “hay que discutir todos los frentes y posibles alianzas” porque hay un avance de la derecha con Tortoriello.