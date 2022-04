El “frente amplio” de AW hace eco dentro del PJ

(ADN).- Sergio Hernández, intendente de Lamarque e integrante de la mesa del Partido Justicialista, reconoció que dentro del PJ hay un sector que analiza la posibilidad de un gran frente para competir en 2023 contra la “derecha” que representa el Diputado Tortoriello.

El jefe comunal dijo en Radio VYP que hoy el peronismo rionegrino no tiene una figura destacada que aglutine voluntades y que quiera ser gobernador. Incluso, la imagen del gobierno nacional, de la cual no pronostico un futuro alentador, hará que «varios compañeros despeguen la contienda local, por lo que olfateamos que no hay compromiso de ir por la provincia y acompañar muy fuerte a un candidato».

Hernández remarcó que “el enemigo es la derecha”, reconoció la figura de Tortoriello como convocante y al radicalismo como un “partido de poder” por lo que las próximas elecciones, con el peronismo yendo solo, es de tercios, y ahí el justicialismo puede sacar 18, 20 o 25 y así “no somos ni chicha, ni limonada”.

En esa línea, el dirigente justicialista habló de un frente electoral con “la fortaleza del peronismo y sin perder la identidad ni el sello, un gran acuerdo rionegrino para combatir al neoliberalismo”.

“No me quiero transformar en el peronismo de Neuquén que le sirve a cuatro o cinco”, advirtió, y aclaró que una eventual alianza con el oficialismo “no es nosotros adentro de, es nosotros con. No nos vamos a ir a afiliar a JSRN, es una posibilidad, aportaremos desde el fortalecimiento del PJ, no de que vamos a desaparecer, sino acordar desde la fortaleza, aportando lo que tenemos que aportar. Lo que no queremos es que la derecha gobierno Río Negro”.