UP comenzó a “plebiscitar” a los jueces

(ADN).- La votación lanzada por Unidad Popular tiene una sola pregunta, “¿Deben eliminarse los privilegios de los jueces?”, donde el electorado podrá elegir entre “si o no”. Ya son cientos de vecinos los que se acercaron a las urnas instaladas en Viedma y General Roca.

La votación arrancó a las 10 de la mañana en las puertas del Banco Nación y del Supermercado La Anónima de la capital provincial, y en simultáneo frente al Banco Nación y en las cercanías de los supermercados Vea y La Anónima de la ciudad valletana.

“Destacamos la amplia participación de la ciudadanía y esto es una clara demostración del respaldo a nuestra propuesta de poner en alto los valores democráticos”, evaluó la Vicepresidenta de la UP, Noemí Páez, y agregó: “Los vecinos y vecinas participan no sólo depositando su voto, sino también alentándonos en un ejercicio como esta Consulta Popular, la cual no es usual en la política rionegrina”.

El lunes 21 continuará la votación en la localidad de Cipolletti a las 10 de la mañana en las puertas del Supermercado La Anónima (Roca 623). Además, se abrirán nuevas mesas el miércoles 23 en Villa Regina y Allen, el jueves 24 en El Bolsón y el viernes 25 en San Carlos de Bariloche. Las direcciones y horarios se informarán próximamente. Paralelamente, el viernes 25 se darán a conocer los datos provisorios.