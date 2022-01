Piden incorporar al covid como enfermedad profesional

(ADN).- Desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina alertaron que ante la inminencia del inicio de la temporada de empaque, las PYMES no podrán afrontar el “ausentismo COVID” y pidieron intervención de provincia ante Nación.

En una nota dirigida al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Carlos Banacloy, los productores avisaron que las ART confirmaron que el COVID 19, en cualquiera de sus variantes, ya no se considera una enfermedad profesional.

La entidad alertó que en el rubro existe “un gran número de empleados que no tienen ninguna vacuna y/o cuentan con una sola dosis y se niegan a dar cumplimiento con el esquema de vacunación”, pese a la insistencia y requerimiento de las propias empresas.

Ante esta situación, adelantaron que las PYMES no están en condiciones de afrontar el alto costo que representará el ausentismo por COVID 19, siendo estadísticamente certificado que la mayor cantidad de días de convalecencia de registra en aquellos pacientes que no poseen vacuna y/o no tienen el esquema completo.

De esta manera, el titular de la Cámara, Franco Susca, pidió intervención de la provincia ante Nación para que se considere nuevamente al COVID 19 enfermedad profesional no listada. Al mismo tiempo, desde la entidad sugirieron la implementación de un pase o certificado sanitario como paliativo, medida que podría ayudar a los propietarios de empaques a requerir el esquema de vacunación a su personal.