Di Giacomo a Soria, “se creen dueños de la ciudad”

(ADN).- En una carta abierta dirigida a la intendenta de Roca, el diputado Di Giacomo cuestionó la organización de un evento local al que calificó de “partidario”, por atropellar todas las instituciones y poner en “peligro la salud de la población”.

El diputado valoró la celebración del Festival de la Sidra, realizado este último fin de semana, pero no la forma en la que se hizo. El valletano acusó al gobierno local de transformar una fiesta roquense en un acto de campaña política. “En primer lugar, no convocó a nadie por fuera de su municipio, ni del orden provincial ni nacional; en segundo lugar, lo utilizó para bajar una línea política y en tercer lugar, y que considero de mayor gravedad, no controló qué productos se comercializaron, poniendo en peligro la salud de la población”, cuestionó Di Giacomo.

Primera Edición del Festival de la Sidra y el Turismo Rural organizada este último fin de semana largo por el Municipio de Roca

En esa línea aseguró que la organización del evento generó “una competencia desleal entre productores y elaboradores regionales autorizados, con visitantes de Buenos Aires que no poseían ninguna autorización ni certificación sobre la sanidad de sus productos” y se quejó que más del 80% de los productos comercializados en dicho Festival estaban por fuera del código nacional alimentario, provenientes de otras provincias sin el correcto rotulado y vendidos sin establecimientos habilitados para su elaboración.

Ya en un ataque más “personal”, Di Giacomo acusó a la “familia Soria” de creerse los dueños de la ciudad, de “atropellar a todas las instituciones” y la comparó con su padre al asegurar que, “nunca hubiese hecho esto porque era un hombre temperamental, comprometido, ejecutivo y respetaba al pie de la letra la institucionalidad. Un hombre hecho y derecho con códigos para la política y la vida”.