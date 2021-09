Weretilneck y Carreras, los de mejor imagen en Provincia

(ADN).- Así lo aseguró el histórico consultor Ricardo Vignoni. Además explicó que el FdT perdió su piso de votantes porque «los candidatos no eran conocidos», pero estimó que en noviembre puede recuperar.

Mencionó que JSRN se pudo posicionar como primero en las PASO porque “está mejor estructurado”, prioriza la unidad al momento de la verdad, y las dos mejores imágenes a nivel provincial son las del exgobernador Alberto Weretilneck y la actual gobernadora Arabela Carreras.

En esa línea aseguró que particularmente viene midiendo a la mandataria provincial este año “y sistemáticamente fue creciendo 1, 2 o 3 puntos en forma constante, y puedo decir que la mejor imagen en Bariloche es la de Carreras, por encima de todos”.

Respecto a la buena elección que hizo Juntos por el Cambio (JxC), señaló que Aníbal Tortoriello es más conocido por haber sido intendente cuatro años en Cipolletti, aunque probablemente los 27 puntos obtenidos “son un techo” por la mala imagen que tiene en la provincia Mauricio Macri.

Vignoni señaló en declaraciones al diario El Cordillerano que en estas PASO indudablemente “la sorpresa fue lo que sacó el Frente de Todos (FdT), porque pensé que por lo menos llegaría al piso que sacó Martín Soria en la elección frente a Arabela Carreras, el 34%”, en tanto que “el que estaba mejor estructurado era JSRN” como se vio finalmente en el resultado.

Sobre las causas de este retroceso en el FdT mencionó que “los principales referentes del peronismo rionegrino no hicieron campaña, no se los vio con expresiones de apoyo a los candidatos, y me refiero a Martín Soria, Silvina García Larraburu, Martín Doñate, María Emilia Soria, entre otros, todos en silencio, además de la ausencia de dirigentes nacionales”.

Enfatizó que faltó ese apoyo a Ana Marks, “una candidata que no medía, que no era conocida”.

Según consignó el medio viedmense APP Noticias, Vignoni explicó que en otro momento cuando medía los principales problemas en la percepción de la gente predominaban la inseguridad, educación, salud, drogadicción, entre otros, y “ahora estos temas quedan en segundo, tercer o cuarto lugar, lo que predomina es el problema económico”.

“Como estos problemas no lo pueden solucionar ni el gobierno provincial ni los gobiernos municipales, el principal afectado es el gobierno nacional”, justificó Vignoni la pérdida de puntos por parte del oficialismo nacional.