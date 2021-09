Jacobacci estrenó gas, agua y viviendas

(ADN).- En el marco del 105° aniversario de la localidad hubo inauguración de la red de gas natural y se puso en funcionamiento la nueva cisterna, que mejorará el servicio de agua potable. Támbien hubo entrega de viviendas.

“Me parecía mentira, que no era verdad. Me tocó encender la llama y no lo podía creer”, expresó entre risas María Torres, vecina del barrio El Faldeo y protagonista del estreno de la red de gas en su vivienda, junto al vicegobernador, Alejandro Palmieri; el intendente local, Carlos Toro; los ministros de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y las legisladoras Graciela Vivanco y Helena Herrero.

El Ministro Buteler destacó que el Gobierno invirtió $4.500.000 en esta obra de gas domiciliario y consideró que el estreno del servicio “es un día histórico para los vecinos, que después de muchos años pueden tener este servicio básico, dejar la leña, y abaratar costos”.

“Es muy emotivo escuchar a esta familia relatarnos todo el sufrimiento que les ocasionó no contar con gas”, señaló, y dijo que “la Provincia trabaja para que todos los rionegrinos tengan los mismos servicios, tanto en ciudades grandes como en chicas. Es el sueño que tenemos y cumplimos con el mandato de estar en cada lugar de la provincia”.

En la misma jornada se inauguró la cisterna de agua del barrio Centenario, en la que el Gobierno invirtió casi $16.000.000.

El Ministro Valeri explicó que esta nueva cisterna apunta a ampliar la reserva de agua en toda la localidad y dijo que ante la crisis hídrica realizan estas obras en toda la provincia.

“Junto al Departamento Provincial de Aguas (DPA) también avanzamos en aumentar las perforaciones de abastecimiento, tarea que encaramos con la Cooperativa de Agua de Jacobacci, que trabaja en toda la región”, indicó.

Precisó que la cisterna agrega una reserva de 250.000 litros, que se suma a los 500.000 litros de otra fuente de almacenamiento, mientras que extienden las redes de agua.

Además informó que trabajan en una nueva captación de un manantial cercano a Jacobacci, para abastecer por gravedad a la ciudad, y precisó que el financiamiento de estas obras es del Instituto de la Vivienda (IPPV), que construye los barrios y los provee de este servicio.

Además, el Vicegobernador Palmieri entregó viviendas a familias del gremio de la construcción UOCRA. Luego de expresar la alegría por un cartel de agradecimiento a la Gobernadora Arabela Carreras y al Senador Alberto Weretilneck que pusieron en cercanías del barrio, Palmieri expresó que “siempre es motivo de alegría y orgullo inaugurar obra pública, pero en este caso mucho más, porque se trata de viviendas”.

“Es importante pensar que en estas casas vivirán familias de trabajadores de la construcción de Jacobacci, que desde que comenzó el plan todo en el país se hizo cuesta arriba y por fin el sueño se ve concretado”, afirmó, destacando el apoyo de la UOCRA en 2017 cuando el proyecto del Plan Castello “era boicoteado por algunos legisladores”.

Destacó el empuje de la titular del IPPV, Inés Pérez Raventos, para lograr finalizar la obra delegada, en la que el Gobierno de Río Negro invirtió alrededor de $20.000.000.

También el referente gremial Mario Pichiman ponderó el esfuerzo de Pérez Raventos para terminar con las viviendas.