Sortear la “grieta” y votar a JSRN pidió López

(ADN).- El presidente del bloque oficialista aseguró que la gente “no quiere vernos peleando”, culpó tanto al kirchnerismo como al macrismo de los problemas del país y convocó a salir de la «grieta».

En diálogo con la prensa se refirió al último pase a planta votado por la Legislatura rionegrina al que calificó de un logro de todos los sindicatos y del gobierno que “escucha y da respuestas”. Pero admitió que pueden existir reclamos, por caso lo sucedido en la víspera cuando reclamaron los trabajadores de la salud y en este sentido le pasó factura a la grieta, dijo que era responsabilidad del kirchnerismo y el macrismo.

También se refirió a la causa “Techo Digno” que tiene como imputados en su mayoría a ex intendentes peronistas y sorpresivamente dijo que si bien no tiene claro aún los detalles, se inclinó más a creer en “errores administrativos” y no a cuestiones de corrupción.

Ya metido en la cuestión electoral, afirmó que la gente “no quiere vernos peleando” y ponderó a los candidatos Agustín Domingo y Mercedes Ibero sobre los que dijo, «están más allá de la disputa que propone la grieta entre las dos ofertas nacionales».

“Necesitamos que un rionegrino más, con independencia pueda llegar al Congreso”, aseguró el parlamentario que finalmente remarcó “la prescindencia de las ofertas nacionales de la boleta que presenta el oficialismo provincial”.