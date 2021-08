Algo más que una interna

(ADN). – Juntos por el Cambio juega algo más que una simple disputa interna en las PASO del mes próximo. Los tres sectores en pugna, dos radicales y el restante del PRO, definirán hacia adelante la conducción del espacio con gravitación en las elecciones provinciales a la gobernación.

Si bien Mario De Rege y Germán Jalabert pertenecen a la UCR y con una historia común en los gobiernos radicales, con pertenencia a la misma matriz, hoy transitan distintos caminos. Poco tienen para reprocharse de ese pasado – o quizás no públicamente- pero dos listas del mismo partido debilitan, al momento de contar los votos y terminan favoreciendo a quien enfrentan como adversario: Aníbal Tortoriello.

De esta manera están obligados a realizar “control de daños” porque la convivencia entre el radicalismo y el PRO en Río Negro es cada vez más distante y con pocos intereses comunes, es un espacio que deviene del acuerdo entre partidos nacionales, más que un convencimiento provincial. Mayor comunión en épocas de Sergio Wisky y Lorena Matzen y cortocircuitos en tiempos de Tortoriello.

Estos ingredientes hacen más interesante la elección interna de JxC, porque de acuerdo a su resultado será el escenario que se perfilará en noviembre, ya que más allá de las declamaciones, la unidad del espacio estará comprometida. A los enojados o insatisfechos luego de las PASO, podrá unirlos el anti peronismo, pero en ese río revuelto puede pescar JSRN.

Es una elección pareja. Habría supremacía en el Alto Valle del ex intendente de Cipolletti, que tanto De Rege como Jalabert, piensan descontar en Bariloche y Viedma, pero se trata de dos puntos claves donde reparten votos.

Pareciera -según la chismografía política- que estas internas “revivieron a radicalandia” y también hay un esfuerzo de la dirigencia para convocar a votar. Algunas fuentes consultadas por ADN comentaron que hay muchas boinas blancas irritadas con Tortoriello por sus dichos “ofensivos” para con el radicalismo.

Es cierto que el presidente del PRO demostró querer exorcizar a Juntos por el Cambio. “Vade retro radicales”, parece ser su propuesta para derrotar a “la vieja política” que a su entender encarna la dirigencia de la UCR. Un discurso que tiene su clientela en JxC e incluso dentro del radicalismo que enfrentó a la actual conducción partidaria. Hay un corrimiento a la derecha.

El resultado de estas PASO no será neutro. Además, está vigente la postulación del ex intendente de Cipolletti a gobernador para el 2023, una oferta que podría tener como reacción un voto que evite ese proyecto, incluso de ciudadanos que no comulguen con el espacio de JxC.