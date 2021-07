Fundan en Bariloche una escuela de gestión social

(ADN).- La gobernadora participó del acto que puso en marcha la Escuela de Integración Laboral y Social “Fábrica de Futuro” en Bariloche. Provincia garantizará los salarios docentes.

Carreras firmó un convenio de asistencia económica con la Fundación San José Obrero, propietaria del establecimiento educativo de la ciudad lacustre. A través del acuerdo, el Consejo de Educación de la provincia se comprometió a girar los fondos de manera mensual a partir de agosto, para cubrir los salarios correspondientes a un cargo de director secundario de primera y cuatro talleristas.

“Estamos andando un camino para que José Obrero se vaya constituyendo en una escuela pública de gestión privada tal como lo hicimos con CREARTE. Es algo que estamos haciendo en distintas instituciones de la Provincia, como reconocimiento a estas instituciones en las que se atienden particularidades sociales y educativas en contextos particulares, donde al Estado por su propuesta más estandarizada le cuesta llegar”, expresó la Gobernadora.

La fundación San José Obrero tendrá un nuevo desafío: se va a convertir en una Escuela de Gestión Social.



Hoy, firmamos un convenio con @EducacionRn para cubrir cargos docentes y continuar con los talleres que se brindan en el barrio Malvinas. pic.twitter.com/nNEjcZojlX — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) July 26, 2021

En contrapartida, la Fundación se comprometió a continuar su proyecto educativo como establecimiento público de gestión social, totalmente gratuito y sin fines de lucro, brindando además un servicio educativo como estrategia de promoción social y pedagógica para jóvenes y adultos de alta vulnerabilidad.

“Estamos muy emocionados y felices y la verdad que desde que le contamos a Arabela nuestra propuesta y desde que tuvimos la reunión para definir cómo canalizarlo, no pensé que hoy íbamos a estar acá y hay una valentía muy importante de la Gobernadora porque hay que ser valiente para generar cosas nuevas”, enfatizó el referente principal de la Fundación, Fernando Fernández Herrero.

Además, destacó la importancia del sistema alternativo de educación, que pone como prioridad a los y las alumnas: “Una de las cosas que no tenemos prioridad es que los chicos quieran estar en la escuela, nos preocupa más si sacó el 7, no si aprendió y no se aprende cuando uno no quiere estar; entonces hace años venimos trabajando en sistemas alternativos, que los chicos de los barrios populares lo tomen y por eso este convenio es muy importante desde el punto de vista económico, pero sobre todo porque es un reconocimiento a este modelo educativo”.