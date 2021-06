Tortoriello pone su candidatura en la mesa por la unidad de JxC

(ADN).- El presidente del PRO Río Negro puso como prioridad lograr una lista de consenso para evitar las PASO, y en ese marco no descartó declinar en sus aspiraciones a ser candidato a diputado.

“La intención es que haya una lista de consenso, para evitar las PASO”, aseguró Tortoriello al mismo tiempo que confirmó encuentros con la presidenta de la UCR, Ángeles Dalceggio, y con el titular del ARI, Javier Acevedo, para avanzar en la ratificación de la alianza en la provincia.

En esa misma línea, el ex intendente de Cipolletti puso a disposición su candidatura, fue el primero dentro del principal espacio opositor al gobierno de Fernández en manifestar esa pretensión, pero remarcó que quien encabece “debe ser la figura más relevante y con la mayor chance para renovar esta banca que hoy tiene Juntos por el Cambio”.

Sobre la disputa interna que mantiene con el roquense Suárez Colman, dijo no compartir “las criticas al partido, no nos deja muy contentos en su forma de actuar, no coincido con esa conducta atada a la vieja forma de hacer política”.

Finalmente confirmó que se reunió con el ex presidente Mauricio Macri, “hablamos de mi trayectoria, de ser una persona que viene del ámbito privado a la política lo que está muy bien visto por lo que cuento con el apoyo del partido hace mi figura”.