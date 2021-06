“Soy candidato a diputado nacional”, señaló Domingo

(ADN). – “Estoy en la lista de los que están interesados en ser diputado nacional” dijo Agustín Domingo a ADN, al ser consultado sobre su candidatura a una banca en la cámara baja por Juntos Somos Río Negro y señaló que habló del tema con el senador Alberto Weretilneck. Consultado sobre la respuesta del titular del ex gobernador, indicó: “me dijo que tengo posibilidades”.

Domingo habló con esta Agencia y destacó que el tema de candidaturas se resolverá por consensos. “No habrá PASO –dijo Domingo- el partido va madurando y habrá muchos actores”.

Agustín Domingo vive en Bariloche y elogió la tarea que desarrolla en el municipio Gustavo Gennuso. Nació accidentalmente es Escocia, igual que otro de sus hermanos (cuatro en total), donde su padre -de profesión veterinario que trabajaba en el INTA- realizó un doctorado. Vivió parte de la primaria y toda la secundaria en General Roca y estudio en la Plata. Estaba en la cancha de Gimnasia cuando Javier “la chancha” Mazzoni” , delantero de Independiente, el 26 de junio de 1995, convirtió el agónico gol que le arruinó al Lobo ser campeón en el torneo clausura de fútbol.

En la charla con ADN, abordó el tema de la economía nacional e indicó que “seguimos con temas de la macro sin resolver y no hay solución al problema inflacionario”. Agregó que el oficialismo y oposición “no resuelven si éste problema es monetario” y señaló que hay es una cuestión de expectativas, porque el arco político no se pone de acuerdo sobre temas básicos que no se modifiquen con los cambios de gobierno y “entonces –explicó- cada vez que hay un cambio los agentes económicos forman su expectativa”.

Domingo también se refirió al tema del empleo que “requiere de reglas claras y de una legislación actualizada para incentivar el trabajo” y opinó que “estos temas también cayeron en la grieta”.

Consultado sobre cómo afectan esta situación a la provincia, manifestó que “finalmente las finanzas públicas se terminan acomodando” y destacó que en Río Negro “hay más empleo privado que publico, pero que si no hay garantías de inversión la demanda recae sobre el Estado y afecta negativamente”.

Analizó el escenario de pospandemia y el ex ministro de economía rionegrino, puntualizó que “la situación genera mayor asistencia del Estado y no se puede hablar de ajustes fiscales en estos momentos”.

Precisó que debe haber señales para el sector privado, con un mix, donde el Estado tiene que establecer reglas claras para atraer a la inversión. “El inversor va adonde tenga mayores garantías”, dijo.

Agustín Domingo hizo referencia también a las posibilidades de construir un polo tecnológico en Bariloche, donde además de INVAP y el Centro Atómico se deben desarrollar otras alternativas, “porque con esto solo no alcanza”,

Precisó que hay nuevas condiciones como el teletrabajo donde puede haber radicación de nuevos empleos y lo mismo con la industria satélite. Indicó que tienen que existir “políticas de Estado, para incentivar, cambiar el modelo educativo y si queremos software –agregó- tenemos que sentarnos y diseñar carreras cortas de técnicos. Hay que trabajar y diseñar políticas públicas”.

Por último destacó la importancia del sector turístico “que es muy emprendedor e impulsor de nuevas propuestas turísticas”.