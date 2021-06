Condenados por toma de terrenos en la capital

(ADN).- Tres hombres fueron condenados por el delito de usurpación de terrenos privados a la vera de la intersección de las rutas provincial 1 y nacional 3, en Viedma.

Sobre una de las personas recayó una condena de un año y medio, de ejecución condicional. Otro de los imputados fue sentenciado a un año de prisión en suspenso, mientras que un tercero, que tenía antecedentes, deberá cumplir un año de prisión efectiva.

Así lo dispuso el Tribunal unipersonal conformado por la jueza Daniela Zágari, en coincidencia con lo solicitado por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen.



Los tres ya habían sido declarados culpables tras el debate, y luego se realizó el juicio de cesura, donde se argumentaron las posiciones acusadora y de defensa para el monto de la pena.

En el juicio se esgrimieron dos posturas. La defensa planteó una situación de vulnerabilidad social, mientras que Fiscalía y Querella argumentaron que el fin era económico.

A lo largo del juicio se escuchó la voz de testigos. La sentencia tuvo en cuenta no solo la usurpación del bien, sino los hechos sucesivos, que incluyeron audiencias de acercamiento entre las partes, con representantes del municipio. Ninguna instancia resultó fructífera, por lo que un juez ordenó el desalojo.

“Frente a la referida prueba de cargo, no han quedado dudas que los acusados sabían que no tenían derechos sobre el predio, que ingresaron al mismo cuando no había nadie en el lugar y que por tal situación de hecho quien gozaba de la posesión del mismo, no pudo oponerse oportunamente al ingreso al mismo”, dice el fallo.

Recalcó que “Como apropiadamente lo señaló la fiscalía, no se acreditó que hayan gestionado por los carriles adecuados, agotar las distintas opciones con que disponían; no se demostró que los aquí encausados hayan intentado transitar ese proceso para acceder a la vivienda y tampoco probó la defensa el estado de vulnerabilidad”.

Por esta misma ocupación de tierras, más de una veintena de personas se encuentra en etapa de control de acusación en tratativas con la acusación pública y privada de llegar a salidas alternativas de resolución de conflicto. En tanto ya se ha fijado una nueva audiencia de formulación de cargos para mañana en la que el Ministerio Público imputará a once personas más.