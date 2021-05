“Son tiempos para acentuar afinidades”

(ADN). – “Son tiempos de acentuar afinidades, olvidar diferencias y ser razonables” expresó Pedro Pesatti, citando un poema de Jorge Luis Borges, en “Los Conjurados”. El intendente de Viedma, con sus flamantes 60 años, reflexiona sobre el momento actual de la ciudad, la provincia y el país y sostiene que en pandemia es obligatorio que todo se someta a este contexto, “donde el sistema político está debilitado”, y además se tiene que gobernar a una sociedad “ irascible, enojada y con bronca que canaliza todo esto en los gobiernos y en los políticos”, expresó el jefe comunal en diálogo con ADN.

Pesatti destacó su relación con Arabela Carreras, a quien conoce desde hace muchos años y “mi obligación es apoyarla, como lo hubiera hecho con otra gobernadora o gobernador, aunque no lo conociera”.

“Veo al gobierno de Arabela tratando de hacer cosas en situaciones difíciles, no es nada fácil este momento para la gobernadora”, dijo y agregó que “nosotros siempre hemos mantenido una buena relación, con diferencias mínimas, a veces exagerada por alguna prensa y me esmero para que sea buena”.

El jefe comunal viedmense indicó que esto no se debe sólo a sus pertenencias a Juntos, sino porque comparten una concepción del gobierno y sobre la realidad que “nos obliga, más que nunca a tener una enorme capacidad de comprensión y tolerancia”, a la vez que señaló que esta excelente relación con la provincia “la tenemos también con Nación, para ayudarnos mutuamente y así vamos a seguir trabajando”.

“Veo a la gobernadora con los pies puesto sobre la realidad, con mucha inteligencia enfrentando los problemas. Hay que tener capacidad y empatía para comprender eso y esto es fundamental, porque la sociedad está afectada en todos los planos- dijo- está atravesada por sentimientos muy negativos que no predisponen bien” y afirmó que “hábilmente sectores de la oposición y de los medios hacen que la sociedad interprete que esa situación es por la gestión del gobierno. Se juzga a la pandemia como si fuera culpa del gobierno y eso no es justo y es un irresponsabilidad”, dijo Pesatti.

Elección a diputado nacional

Pesatti respondió a esta Agencia que ve muy lejana las elecciones nacionales para diputados, por la “alta debilidad de la política” y considera que el sistema político, que tiene su lógica, no se adapta a la realidad que impone la pandemia y que “es obligatorio que todo se someta a este contexto”.

Analiza que hay debilidad en el sistema político y que si bien las elecciones están previstas y programas debería buscarse un nuevo contexto, buscar acuerdos y asumir actitudes distintas para no debilitar al sistema porque “luego se vuelve ingobernable”.

“No es momento para estar buscando de qué manera me diferencio” , destacó y dijo que “nunca más oportuno que citar a Borges en un poema de “Los Conjurados” (escrito en 1985 y que se refiere a enfrentamientos en Europa central en 1921), que invita a acentuar las afinidades, olvidar las diferencias y ser razonables, “algo que debe estar presente en la dirigencia, los comunicadores y todos los líderes”, estimó.

Explicó que es importante tener en cuenta que Juntos tiene la responsabilidad de gobernar y acompañar la gestión de sus municipios que suman el 80 por ciento de la población rionegrina, “una responsabilidad muy grande que tiene sus costos, porque es imposible que nadie salga indemne de esta pandemia”.

JSRN

ADN consultó a Pesatti su opinión sobre las declaraciones de la concejal de JSRN, Silbana Cullumilla, que pidió “transparencia en la gestión municipal”.

“No hable con ella, no le doy mayor relevancia (a las declaraciones), es una concejal que está dando los primeros pasos y creo que aún no se ha afiliado”, respondió el intendente.

Luego se refirió a tres conceptos que guían a Juntos Somos Río Negro y sus dirigentes, varias veces expuestos por Alberto Weretilneck, presidente del partido, y señaló:

Primero: hay que poner las energías para hablar de las cosas y nunca para hablar de los demás

Segundo: al que piensa distinto no se lo debe considerar un enemigo y puede ser el mejor aliado, porque con una mirada desde otro ángulo nos aporta un criterio nuevo.

Tercero: sentir que uno es parte de un motor más grande, un engranaje, que debe tener humildad como una pieza autónoma de algo más grande, sino no tiene razón de ser, se convierte en una pieza perdida que termina tirada en el piso.

Explicó que esto lo ha demostrado el propio Alberto Alberto Weretilneck, que “somos parte un mismo motor, voluntades con distintos orígenes, como primera regla, aun cuando no seamos iguales, para poner en marcha el motor más poderoso” y agregó que “esto también lo traslado al municipio, donde todos somos parte de ese motor, una consigna que no debe ser relativizada por nadie ni por ningún sector interno” y puntualizó que “yo soy una pieza más de este engranaje, con la mayor responsabilidad que me confió Juntos y el pueblo que me votó”.

Pandemia y gestión

“La pandemia nos afectó en todos los campos y proyectos de la política municipal, indicó Pesatti, al referirse a las consecuencias que tuvo el coronavirus en Viedma, “fue para todos los gobiernos que estábamos levantando vuelo”, expresó.

“Nosotros arrancamos con todo, habíamos tomado fuerza y altura y a los pocos meses tuvimos que volver al hangar”, explicó siguiendo con el ejemplo aeronáutico.

Pesatti recuerda en la charla con esta Agencia que los meses del año pasado «fueron muy duros» y trabajamos en situaciones casi desesperantes, “es difícil ser el carcelero que le dice a la gente lo que tiene permitido. Fue una experiencia que no se puede transmitir”.

Destacó que hubo que tomar medidas con criterios sociales y sanitarios y fue difícil responder a todos. “Algunos nos pedían cerrar, otros se enojaban y querían abrir. Otros pedían salir para caminar y otros que no saliera nadie”, señaló.

“Igualmente durante 5 meses logramos mantenernos, con el valioso aporte de la policía, defensa, civil, los inspectores, el hospital Zatti y Prefectura, que fue muy importante. Finalmente el virus entró por un contagio de Patagones y luego cuando el presidente Alberto Fernández liberó la circulación entre ciudades, aparecieron los casos de Conesa y de otros lugares por los pacientes oncológicos que se trasladaban a Viedma”, explicó el intendente.

Al referirse a esta segunda ola del Covid, dijo que en esta etapa estamos bien, mejor organizados y la comunidad de Viedma incorporó pautas de conductas.

“Estamos buscando hacer de Viedma una sociedad más ordenada y este es uno de los objetivos porque la ciudad estaba desordenada y desorganizada y para una sociedad democrática el orden es fundamental” concluyó.